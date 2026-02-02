二信高中奪英文詞彙組冠軍

二信高中應用外語科鄒華、劉又儀、陳柏熏在第十四屆「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」中奪得專業英文詞彙組高中職團體冠軍。（二信高中提供）

記者楊耀華∕基隆報導

第十四屆「專業英日文詞彙與聽寫說能力大賽」成績日前公布，基隆市二信高中應用外語科表現亮眼，在全國眾多強隊的激烈競爭中一舉拿下專業英文詞彙組（商業與管理科目）高中職團體冠軍，加上三項個人獎成為全場焦點，充分展現該校在語言專業領域的深厚實力。

這項全國決賽須是各區域賽冠亞軍才有資格參加，二信高中高二學生鄒華以北一區冠軍之姿於「專業英文詞彙組」全國決賽中得到滿分成績，僅以作答速度些微秒差惜居亞軍，同班同學劉又儀與陳柏熏亦表現出色，雙雙榮獲全國總決賽季軍。

廣告 廣告

二信高中應外科參與英文組決賽的三位學生表示，能夠獲得全國總決賽團體冠軍深感榮幸且充滿成就感，備賽期間，無論放學後或假日，團隊成員皆投入大量時間反覆熟悉專業單字、練習聽寫與打字速度，就是在這般互相砥礪的良性競爭中，大家都不服輸也不敢懈怠，為共同目標努力打拼，這份學習歷程成為難能可貴的收穫。

榮獲個人獎全國亞軍的鄒華，從校內初賽到北一區賽以至全國決賽成績都是滿分，雖然此次因作答速度稍慢而與冠軍擦身而過，心情難免複雜，但也因此更深刻體會「人外有人、天外有天」。