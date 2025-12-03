「二刀流」怎麼比？小孩子天真提問「你跟大谷翔平誰強」 史坦頓無奈笑回：答案很明顯

[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導

有「怪力男」之稱的MLB紐約洋基史坦頓（Giancarlo Stanton）生涯累積453支全壘打，是聯盟數一數二的頂級球星，然而在「二刀流」大谷翔平的影響力面前，就連這名傳奇球員似乎也相形見絀。

史坦頓被小孩子天真提問「你跟大谷翔平，誰比較厲害？」（圖／史坦頓IG、美聯社）

MLB官方X昨（2）日發布了一支影片，記錄了史坦頓到訪哥倫比亞參與推廣棒球運動的「Play Ball」計畫時的各種花絮，片中可見現場的小孩子見到史坦頓都相當興奮。不過，在大家玩成一片的過程中，有一個小男生卻無預警地發問，「你跟大谷翔平，誰比較厲害？」面對如此天真卻又十分直接的問題，史坦頓只能無奈回應：「我又不能投球……所以我們都知道這個問題的答案。」

貼文曝光後，引來不少球迷留言笑稱：「你有麻煩了，史坦頓」、「傳奇被提到了」、「他們就是想難倒他」，就連MLB官方也在貼文中表示：「Play Ball哥倫比亞的孩子們讓史坦頓陷入困難了」。

