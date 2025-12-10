二刀流！攝錄雙棲的Canon EOS R6 Mark III 功能價格一次看

記者李鴻典／台北報導

Canon正式發表全新 EOS R6 Mark III，以「攝錄無界 創意無限」為主軸。EOS R6 Mark III 以EOS無反光鏡相機首次加入Open Gate功能、與大幅提升拍照與錄影功能，打造更強大的「攝錄雙棲」產品，象徵創作者能以一機打開攝影與錄影雙棲創作的疆界。

Canon EOS R6 Mark III。

EOS R6 Mark III 單機身：NT$ 72,900

機身+ RF 24-105mm f/4-7.1 IS STM 鏡頭組：NT$ 82,900

機身+ RF 24-105mm f/4L IS USM 鏡頭組：NT$ 106,900

EOS R6 Mark III 攝錄雙棲

在「攝影（投手）」的一面，EOS R6 Mark III 以 每秒最高 40 張的高速連拍展現驚人「性能（球速）」，搭配深度學習技術支援的自動辨識功能，能準確識別多種主體，如同能投出多樣球路的「球種」。再加上最高可達 8.5 級的防手震效果，讓攝影師即便在不穩環境中依然能穩定拍攝，捕捉關鍵的動作細節。同時，330 張JPEG檔可連續8秒以上的緩衝區拍攝能力也象徵絕佳「耐力」，確保創作者能在長時間拍攝中保持穩定輸出。

Canon EOS R6 Mark III具備EOS無反光鏡相機首創7K Open Gate錄影功能。

而在「錄影（打者）」的一面，EOS R6 Mark III 則展現驚人的高打擊率。「錄影打擊」能力來自 7K 60P(Light)/30P RAW 內錄、7K 30P Open Gate 與 4K 60P/30P 超採樣無裁切錄影等11種錄影規格，畫質細膩、動態範圍寬廣，完全符合專業影像需求。而面對需要強大破壞力的「長打」，EOS R6 Mark III 也支援 4K 120P 與 2K 180P 高格錄影，讓快速移動的主體也能輕易捕捉，產生電影級慢動作效果，讓每個振臂揮擊、奔跑衝刺都充滿張力。此外，「選球能力」則體現在支援 Canon Log 2 以及14種濾鏡和多種 Custom Picture 選項（套LUT檔）使影像調性更自由；加上預先錄影 3 / 5 秒的靈活機能，讓創作者能在瞬息萬變的拍攝現場中，永遠搶得先機。

EOS無反光鏡相機首創：7K Open Gate錄影 電影級錄影規格再進化

使用整個全片幅影像感測器的3:2 長寬比，機內記錄無裁切 7K 30p RAW / MP4 格式，每一個像素都呈現驚人的細節與自然色調層次，在不犧牲後製彈性的前提下，有效控制檔案大小。

需要拍攝慢動作畫面？切換至 4K 120p 視角無裁切模式，即可拍攝流暢如絲的慢動作片段，並完整支援自動對焦與曝光追蹤。

創作者可在調色階段自由調整曝光、ISO 與白平衡。搭配 Canon Log 2 / 3 或 HDR PQ 使用，釋放驚人的動態範圍，保留高光與暗部細節，成就電影級影像畫質。超採樣技術輸出高畫質的 4K 60p Fine 影片，有效提升銳利度、減少摩爾紋並提升色彩準確度。

Canon EOS R6 Mark III搭載最高3,250萬像素全片幅CMOS感測器，精準捕捉主體細節與紋理，適合拍攝人像、風景及遠距物體。

最高 3,250 萬像素全片幅感光元件 解析度全面進化

EOS R6 系列中首款搭載最高3,250 萬像素全片幅CMOS 感測器的相機，能夠精準捕捉主體細節與紋理，即使裁切也能保高解析度，非常適合拍攝人像、風景及遠距物體。搭配中央防手震最高達8.5級，成為跨題材拍攝的強力後盾。

極致高速連拍 電子快門最高可達約 40fps

相機具備 約 12fps（機械快門）與約 40fps（電子快門）超高速連拍能力，可精準捕捉運動員動作、野鳥振翅、寵物奔跑等高速瞬間。同時內建預先拍攝功能，可提前記錄 0.5 秒影像，避免錯過關鍵時刻，全面提升拍攝成功率。

Canon EOS R6 Mark III搭配中央防手震最高達8.5級，成為跨題材拍攝的強力後盾。

深度學習技術 精準抓取鎖定的主體 讓相機具備了自動駕駛的辨識功能

EOS R6 Mark III 採用深度學習技術的改良型自動對焦演算法，具備卓越的追踨功能，加強人體、動物、車輛辨識等多項主體偵測功能。可設定「註冊人物優先」、「動物優先」或「車輛優先」等模式，提升追蹤穩定度，即使有多項主體、以拍攝的主題優先對焦與持續鎖定，相當於相機中具備了類似自動駕駛辨識環境主體的功能。

廣域、高密度、高精準自動對焦再升級

EOS R6 Mark III具備雙像素CMOS自動對焦II ( Dual Pixel CMOS AF II ) 實現廣域、高密度、高精度的自動對焦，對焦區域均可覆蓋螢幕約100%面積，同時突破低光源對焦極限，即時在肉眼難以看清的昏暗場景中，也能實現自動對焦。

在對焦的位置選擇上，可選對焦點多達6,097個位置，而自動對焦區域最多可分割1,053個分區，讓對焦精準度再提升。

Canon EOS R6 Mark III採用深度學習技術的改良型自動對焦演算法，具備卓越的追踨功能，加強人體、動物、車輛辨識等多項主體偵測功能。

EOS R6 Mark III 產品功能特色

• Canon全新研發高速3,250萬像素全片幅CMOS影像感測器。

• 高速 DIGIC X 數位影像處理器。

• 標準 ISO 範圍 100-64,000，並可擴展至 ISO 102,400。

• 電子快門帶來最高約每秒 40張支援自動對焦及自動曝光追蹤的連續拍攝及每秒12張機械快門拍攝。

• 全新「預先連續拍攝」功能記錄按下快門前的20張RAW/HEIF/JPEG影像。

• 電子快門提供最高1/16,000秒快門速度。

• 受惠於緩衝記憶體的提升，每秒 40張高速連續拍攝+ 時的最大連續拍攝數量高達約 330 張 JPEG 或約 150 張 RAW 相片。

• 改良的機身 5 軸防震，全新的演算法在畫面中央及周邊分別提供高達8.5級及7.5級防震效果。配合相容鏡頭時亦支援周邊協調控制。

活動期間購買Canon EOS R6 Mark III單機身(價格NT$72,900含稅) 鏡組，申請通過審核送高效能電池LP-E6P電池。

• 除影像風格外，現新增支援 14 種色彩濾鏡。

• 新增儲存 4 種色溫設定，透過將「切換色溫」功能自訂給指定按鈕可以輕鬆更改已註冊的色溫。

• 雙像素 CMOS 自動對焦 II 技術，提供 1053 個自動對焦區域及高達 100％ 的自動對焦覆蓋範圍。

• 自動對焦最低亮度EV-6.5。

• 配備應用深度學習 (Deep Learning) 科技開發的先進自動對焦演算法，提供出色的人物、動物 ( 狗、貓、鳥及 馬 )及 車輛( 汽車/賽車及腳踏車)、火車及飛機/直升機 )主體辨識及自動對焦追蹤能力。

• 眼睛偵測自動對焦支援右眼優先或左眼優先對焦。

• 改良的演算法提升了自動對焦穩定性，提升對人物及動物的對焦能力。

• 加入「註冊人物優先」功能，攝影師可以預先在相機中註冊最多10個人物，拍攝時即使自動對焦區域範圍內出現多個人物，仍能優先偵測已註冊的特定人物。

• 使用者可以在自動對焦或連續拍攝期間切換自動對焦框或追蹤的主體。「全區域追蹤伺服自動對焦」亦可以在自動對焦或連續拍攝期間開啟或關閉。

• 支援將以往只在超遠攝鏡頭提供的「對焦預設」功能自訂至相機按鈕或鏡頭功能 (L.Fn) 按鈕。

• 加入4 個關閉「全區域追蹤伺服自動對焦」的「自動對焦區域」。

• 新增手動對焦時，半按快門按鈕即可清除即時顯示畫面的放大顯示。

• 短片伺服自動對焦採用源自 Cinema EOS C400/C80 的對焦加速及減速演算法，重現專業攝影師精準控制焦點的效果。

• 短片伺服自動對焦加入「只有偵測到的」選項，自動對焦只會在偵測到主體時操作。

• 新增「主體切換靈敏度」(Subject Switching Sensitivity) 功能讓使用者直覺地調整在主體之間切換的難易程度。

• 新增「對焦後追蹤」(Tracking after Focusing) 功能，可在自動對焦期間使用鏡頭電子手動對焦切換要對焦的主要主體。

