二十天的詐騙園區恐怖經歷 受害者親身經驗揭海外求職風險

全球詐騙為近年來最主要的新型態犯罪樣態，台灣詐騙案件金額屢創新高，更有許多國人被假求職等方式誘騙至緬甸、柬埔寨等詐騙園區，台灣暢銷影集《回魂計》中的詐騙園區情節亦引起網友熱烈討論。三商美邦日前邀請親身經歷緬甸詐騙園區的火舞表演者謝岳鵬分享受騙至園區的恐怖驚魂，並表示《回魂計》中詐騙園區與真實情況有8成相似，同時整理出國求職或旅遊的注意事項，提醒大眾避免意外受騙。

三商美邦人壽業務經理陳璟璐以投資詐騙案例，提醒同學提升日常防詐意識並建立正確的理財觀念。（圖／主辦單位提供）

謝岳鵬於講座中回顧自己去年12月因應徵泰國火舞表演者工作而遭詐，被囚禁於緬甸詐騙園區20天，期間歷經小黑屋及軍事監獄的關押與虐待，並被迫從事詐騙工作，最後在台灣與泰國警方的聯手合作下，幸運地被園區釋放並順利返台。

火舞表演者謝岳鵬於講座中分享意外被騙去緬甸詐騙園區的20天恐怖驚魂經歷，並提供學生避免被騙去詐騙園區的防詐撇步。（圖／主辦單位提供）

現場聽眾對於出國求職或旅遊應注意哪些事項以避免意外落入詐騙陷阱中，表現出濃厚興趣，謝岳鵬以親身經歷整理出以下幾點注意事項：

◆需留意徵才管道，並多方查證公司資訊，儘管該公司設有官網，表面上看似正常，但仍應透過多方查證或撥打165防詐專線確認，以避免受騙。

◆公司提供之來回機票為不同航空，恐有求職詐騙疑慮：若發現假徵才公司提供之來回機票為不同航空公司，且抵達當地後回程機票隨即被取消，則有高機率是求職詐騙。

◆車程比預期的時間長，應提高警覺把握脫逃機會：謝岳鵬回顧，在公司安排的接駁車即將入境緬甸時，其實已有發現車程超過預期的時間，若那時把握機會以上廁所或其他藉口逃離，或許尚有脫逃的機會。

◆旅遊期間應避免陌生人搭訕招待，恐有高度風險：若赴東南亞等高風險地區旅遊，同樣有可能落入詐騙陷阱，在園區內就有因旅遊被陌生人搭訕招待而意外被擄進詐騙園區的案例，應要隨時提高警覺。



高雄市仁武分局副分局長張明彰也提醒，除了自身須注意海外求職詐騙外，平常也應多加關心身旁親友，避免被騙入詐騙園區。（圖／主辦單位提供）

今年三商美邦人壽與刑事警察局合作舉辦的「反詐防騙我來說2.0－校園防詐公益講座」巡迴最終場於正修科技大學舉辦，除邀請謝岳鵬分享詐騙園區的親身經歷外，亦邀請高雄市警察局仁武分局副分局長張明彰及三商美邦人壽業務經理陳璟璐共同從AI詐騙新型態與投資詐騙案例切入，提醒同學提升日常防詐意識並建立正確理財觀念之重要性。

三商美邦人壽表示，公司長期投入防詐公益，積極響應全球永續發展趨勢與聯合國永續發展目標（SDGs），並呼應金管會「公平待客原則」，持續強化防制詐騙的措施與成效。自去年起，陸續針對偏鄉小學、大專院校及高齡長者舉辦一系列公益防詐講座，迄今已走訪超過58所校園及社區活動中心，累積觸及超過7,800人。

