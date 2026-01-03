二十年用行動守護高雄！賴瑞隆政見會提出12大願景

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】民進黨今（3）日舉行高雄市長提名政見發表會，參選人賴瑞隆以「高雄市政，我不只是準備好，我早已參與其中」為題，回顧從政二十年的歷程，強調自己從政務官到立委，始終站在市政第一線，累積完整治理經驗。

賴瑞隆指出，政治生涯起於擔任蘇貞昌助理，隨後追隨陳菊投入中央勞工事務及高雄市府，歷任建設、觀光、新聞、海洋等局處政務官，累積十年市政歷練。他回顧城市關鍵里程碑，曾引進「黃色小鴨」活化港灣，並協助推動五月天台灣首場五萬人演唱會，帶動文化與產業發展；擔任立委後，更爭取AI等新興產業落地，厚植亞灣能量。

廣告 廣告

此次初選，賴瑞隆提出12場願景，涵蓋產業、交通、文化、育兒、敬老、農漁及區域均衡發展。他提出205兵工廠58公頃土地TOD規劃，結合大巨蛋、森林公園、企業總部與智慧商辦，並整合高鐵延伸、捷運與輕軌網絡，打造大高雄均衡城市格局。社福面向，他主張成立育兒基金，生育津貼加碼至5萬元並提供孕哺枕；敬老卡提升至15000點並擴大使用，支持長輩在地安老及終身學習。

賴瑞隆亦喊出「工作！工作！工作！」強調上任即可上工，並提出「三個第一」：率先提出大亞灣計畫、首位主張差別電價保障城市權益、最早揭露可能造成高雄少收約200億元的財劃法版本。他呼籲守住高雄發展權益，並指出國民黨執政失誤曾衝擊大林蒲遷村、岡山楠梓排水改善及TPASS補助，影響逾8.5萬通勤族。

談及個人背景，賴瑞隆出身基層家庭，曾為運動員，靠民主台灣的公平舞台，一步步從國會助理走到政務官與立委。他強調，二十年來用信念與行動守護高雄，憑穩健理性特質，最能帶領城市邁向下一個黃金十年。他呼籲市民於1月12日至17日民調期間支持，讓高雄穩健前行。（圖╱賴瑞隆立委辦公室提供）