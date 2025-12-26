二十餘年，在高架橋下的新生園區

在台北建國高架橋下，有一處陪伴城市走過二十餘年的洗車中心——育成洗車中心。多年來，它不僅是車輛清潔的場所，更是庇護青年「憨寶貝」們穩定就業、被肯定價值的重要據點，默默在城市縫隙中堅持運作。

然而，隨著設備老化、空間悶熱噪音高漲，加上近年極端氣候帶來的強降雨與淹水問題，洗車中心的營運與工作安全面臨嚴峻挑戰，非營利體系的負荷也日益沉重。

轉機出現在民國113年——「打造全台第一座綠建築庇護園區」的承諾，為育成洗車中心揭開翻新重建的新篇章。這不只是一次空間改造，而是一場結合永續、友善工作環境的長期行動。



在潘冀建築聯合建築事務所的專業投入下，團隊從實際使用需求出發，導入低碳設計、降噪工法與雨水回收等理念，讓綠建築不再只是概念，而是能被實際使用、感受與複製的庇護園區新典範。

全新的育成洗車中心，動線清晰、光線明亮，帶來不一樣的體驗

歷經一年多的浩大工程，全新的「育成永續庇護園區－育成洗車中心」，終於在民國 114 年 12 月正式啟動試營運。嶄新的洗車設備、重新規劃的安全動線、明亮而友善的工作環境，彷彿在向城市宣告：「我們回來了，帶著新生的洗車中心回來了。」

憨寶貝們可愛又開心的笑容，足以融化任何人的心

重建後的育成永續庇護園區，不僅讓憨寶貝們能在更安全、安心的環境中工作，也為顧客帶來截然不同的服務體驗，更重要的是，園區內建置了高達五十噸容量的雨水回收系統，將原本隨雨流失的水資源加以回收、處理並再利用，不僅有效降低對自來水的依賴，也為都市環境減輕負擔。這項設計，正是聯合國永續發展目標（SDGs）中「永續城市與社區」、「負責任的消費與生產」的具體實踐。

聘請專業美容師，為車輛進行專業級汽車美容

從庇護就業到綠色建築，從城市角落到永續示範，育成洗車中心誠摯邀請您走進這座全新的綠建築庇護園區，感受洗車服務背後所承載的用心與改變。從今天起，洗車不只是日常例行，而是一種選擇——選擇支持庇護就業、選擇與城市一起走向更永續的未來。

育成洗車中心資訊

地址：台北市大安區建國南路與濟南路交叉口高架橋下

電話：02-27115842

粉絲專頁：https://reurl.cc/vKEyrj

營業時間：每週五～每週二 07:00-21:00

每週三～每週四 07:00-18:00

