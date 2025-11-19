二叭子植物園改造開跑 陳乃瑜爭取2千萬預算正式上路

（記者陳志仁／新北報導）新北市安坑地區的重要綠地資產「二叭子植物園」改造工程正式啟動！新北市議員陳乃瑜上任後持續關注園區環境與設施改善，多次召集局處會勘並推動跨單位協調，終於爭取到實質進展；農業局已在115年度預算中編列2,000萬元，相關預算也已通過小組審查，將正式展開施工。

圖／新北市議員陳乃瑜上任後持續關注園區環境與設施改善，多次召集局處會勘並推動跨單位協調，終於爭取到實質進展。（新北市議員陳乃瑜提供）

陳乃瑜表示，二叭子植物園是安坑地區難得的自然綠地，兼具生態、休憩與教育價值，她過去三年多來持續追蹤規劃，希望替居民與親子族群打造更友善、具教育意義的自然空間；強調預算到位是一大里程碑，代表園區改善工程正式「動起來」，未來將讓更多市民享受更安全、更完善的休閒環境。

圖／陳乃瑜表示，二叭子植物園是安坑地區難得的自然綠地，兼具生態、休憩與教育價值。（陳乃瑜臉書）

陳乃瑜說，首階段工程將著重環境體驗的基礎改善，包括優化園區步道安全、整理導覽動線，以及打造觀景與休憩平台，提升民眾漫遊、觀景與親近自然的品質；此外，這些都是民眾反映最迫切的需求，優先施作能讓整體使用環境立即升級。

陳乃瑜直指，二叭子植物園的整體提升計畫並非短期工程，而是一項以「SDGs 自然共榮公園」為核心理念，為期 12 年、總經費達 3 億元的長期藍圖；後續將推動森林主題遊戲場、新闢登山步道、森林教育基地、生態展示等多項設施，希望讓園區成為市民心目中的「生態教室」、「新北森林公園」及「新北美樹館」，擴大安坑地區的綠色休閒能量。

二叭子植物園旁安坑輕軌雙城站的公廁與停車空間改善需求，陳乃瑜強調，目前捷運局已完成細部計畫，後續將按照程序推動工程，交通節點與周邊環境的改善，將與植物園升級相輔相成，讓整體生活品質一起提升；未來將持續督導工程進度與品質，讓安坑地區的綠地環境、休閒品質與交通機能全面升級。

