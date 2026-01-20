二哥太強！聯電買盤湧入爆拉10% 成交量近20萬張 資金看到什麼好消息？

聯電今日大漲逾8%。

晶圓代工大廠聯電（2303）今日盤中湧入大批買盤，從今日股價最低61元，一路拉到68元，幅度超過10%，成交量逼近20萬張，業界分析，隨著台積電法說會上釋出退出6吋、8吋成熟製程市場訊號，主攻成熟製程的聯電可能受惠。

聯電（2303）今日早盤急拉超過10%，股價從最低61元一度衝到68元，漲幅8.48％，成交量逼近20萬張，也成為今天加權指數最大漲幅貢獻的個股。

業界分析，隨著台積電在法說會上宣布，將逐步退出6吋、8吋成熟製程市場，外界預期主攻成熟製程的聯電可能受惠。

同時根據TrendForce最新晶圓代工調查，近期八吋晶圓供需格局出現變化：在台積電、三星兩大廠逐步減產的背景下，AI相關power IC需求穩健成長，加上消費產品擔憂下半年IC成本提高、產能遭排擠而提前備貨，除了中系晶圓廠八吋產能利用率自2025年已先回升至高水位，其他區域業者也已接獲客戶上修2026年訂單，產能利用率同樣上調，代工廠因此積極醞釀漲價。

在供給方面，台積電已於2025年正式開始逐步減少八吋產能，目標於2027年部分廠區全面停產。三星同樣於2025年啟動八吋減產，態度更加積極。TrendForce預期，2025年全球八吋產能將因此年減約0.3%，正式進入負成長局面。2026年儘管中芯、世界先進等計畫小幅擴產，仍不及兩大廠減產幅度，預估產能年減程度將擴大至2.4%。

台積電表示，因應先進製程需求太強勁，除了有3、5、7奈米間產能的相互調配，在成熟製程方面，已經與客戶溝通6、8吋的需求，必要時會調整成熟製程產能用於先進節點。



