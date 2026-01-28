「二哥」隔26年股價再創高！含聯電之台股ETF績效亮眼 00927今年來漲23.71%最佳
[Newtalk新聞] 台股周二（27 日）在權值股帶動下續創新高，其中晶圓代工二哥聯電（2303）收盤漲停收在 76.2 元，股價創 2000 年 9 月 14 日以來近 26 年新高，今（28 日）早開高，盤中高點達 79.7 元，挑戰 2000 年 9 月 6 日的 80 元高點。受聯電股價表現帶動，含有高張數聯電的台股ETF也表現亮眼。
觀察 81 檔台股ETF中，共有 49 檔持有聯電，以持有張數來看，以群益台灣精選高息（00919）擁有 63.9 萬張最多，另包括元大高股息（0056）、國泰台灣科技龍頭（00881）、群益半導體收益（00927）、群益科技高息成長（00946）等 18 檔台股ETF均持有聯電萬張以上；若看持有比例，則以永豐台灣ESG（00888）含 15.45% 最高。
以周二漲幅來看，00946 上漲 2.66% 居冠，00927 上漲 2.28% 居次，00888 也漲 2.16% 排第三，三檔漲幅皆達 2% 之上。今年以來，00927 上漲 23.71%，漲幅居冠最出色。
群益科技高息成長ETF經理人洪祥益表示，隨 AI 應用逐步落地、相關需求殷切下，台灣因擁有完整的半導體聚落，且在 AI 晶片的製造與封裝為全球重要樞紐，受惠程度高，自晶圓代工、委外封測到設備商雨露均霑，產業成長性看好。回歸基本面，台灣經濟動能強勁，受惠於 AI 帶動出口暢旺與消費成長，有助為台股提供強力支撐，長多格局仍可期待。
群益半導體收益暨群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，2026 年，台股將走出 2025 年對等關稅及台幣大幅升值陰霾，加上 AI 強勁需求帶動權值電子股業績成長，預估今年台股獲利將由前一年的 4.41 兆元，成長至 5.3 兆元，年成長超過 20%。預期農曆年節前加權指數可望維持強勢，技術面來看，長線多方優勢明顯，可逐步分批布局成長動能與基本面良好的中長線趨勢標的。
群益投信台股ETF研究團隊表示，台股ETF成分股中，電子、傳產、金融的配置比例具有分散風險的效益，AI 科技仍是市場焦點，台灣因擁有完整的科技供應鏈，更於其中扮演重要角色，有望持續保持在成長軌道上運行，科技股表現仍值關注。這當中，亦不少企業的獲利成長動能與配息能力俱佳，也更增添其長期吸引力。建議投資人也不妨透過訴求精選台灣優質科技高息股的ETF來參與行情。
※Newtalk提醒您：
#投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力，申購前應詳閱公開說明書。
