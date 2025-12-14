二天匾列五大名匾 興濟宮樂見

祀典興濟宮自倉庫中翻出的「二天」匾，係一九一七府城仕紳辛西淮所贈。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

大觀音亭暨祀典興濟宮今年將一九一七年府城仕紳辛西淮賜贈的「二天」匾，在秋祭匾額文物展中展出，與會貴賓提議將此匾入列府城五大名匾之列，最近並授權善糖文化園區「深緣及水」台南高鐵門市張貼形象海報，供旅客觀賞。亭宮董事長林淑華表示，二天匾寓意深長，亭宮方面樂觀其成。

興濟宮今年首度將三百多年來典藏的古匾從倉庫裡拿出來展示，並打出「二天」的主題，很多人不懂其意。觀興文化藝術基金會前會長侯明福校長表示，二天匾係日治大正六年台南仕紳辛西淮感念公祖賜藥籤治好其母親多年氣喘病所贈，歌頌大道公祖為其恩人，二天也被後人引喻為感恩。

侯明福指出，「二天」語出後漢書「蘇章傳」：人皆有一天，我獨有二天。意喻別人只有一片天，我獨有兩片；還可引申為一般人只有一位天公祖，我獨天得厚，可有兩位公祖保佑，象徵一種至高無上的感恩之情。

古匾文物展開展日特邀請辛西淮三代孫辛忠勳夫婦前來揭匾，辛忠勳父親辛文恭曾擔任興濟宮董事長，伯伯辛文炳曾任台南市長，辛家是台南市望族，留傳很多事蹟。

台南高鐵站善糖“深緣及水”門市張貼的府城五大名匾海報，首次列入興濟宮二天匾。（記者陳俊文翻攝）

興濟宮董事長林淑華表示，台南市自古有「四大名匾」之說，從一個字的天壇「一」字匾、三個字的台灣府城隍廟「爾來了」、祀典武廟「大丈夫」、四個字的竹溪寺「了然世界」，就獨缺兩個字的，所以才有人提議把「二天」列入，成為五大名匾，廟方自然樂觀其成。

二天匾在古匾文物展時由辛西淮三代孫辛忠勳夫婦（匾右一）揭匾。（記者陳俊文攝）

侯明福表示，府城四大名匾的說法來自民間傳說，沒有官方紀錄和歷史考證，最早還只有三大，後來有人把大丈夫列入，變成四大，現在加入二天變成五大，似乎也沒什麼不可以，若大家認為夠份量，自然就會約定俗成。