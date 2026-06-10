二姐江蕙住處在這裡！遭揭私下生活動態 近況曝光
[FTNN新聞網]
記者吳雨婕／綜合報導
歌壇天后二姐江蕙自出道以來，因極具親和力與正向的形象，深受各大品牌與公益團體的青睞，此次受邀擔任知名建案首位代言人，並親自參與廣告拍攝，備受外界矚目，這也是她睽違多年後，再度以廣告作品形式曝光於螢光幕前，讓許多喜愛她的歌迷感到相當驚喜。
經紀團隊透露，自二姐決定重返舞台後，便陸續收到來自各界品牌與企業的合作邀約，目前還有幾支廣告正在洽談中，對於外界的支持與厚愛，二姐始終心懷感謝。然而，對於合作邀約，她始終抱持謹慎態度，重視理念是否契合，以及是否能真正代表自己的精神與態度。這次選擇合作，除了因二姐長年以來便居住在元利建設所打造的住宅，對其建築品質、生活環境與細節美學皆有深刻感受與高度認同外，更重要的是所傳遞的生活理念，與她現階段的人生信念相符，如今的江蕙，依舊熱愛音樂、熱愛歌唱，但比起過去忙碌奔波的生活，她更珍惜感受生活。歷經歲月淬鍊後，她不再汲汲營營，而是懂得內心的平靜與生活中的每一份美好。
自「【無 有】演唱會」28場圓滿落幕後，許多歌迷持續敲碗，希望二姐能盡快再度舉辦演唱會。對此，寬宏藝術表示，一直與二姐在討論未來合適的演出時間，期盼能促成再次開唱的機會。二姐則表示，28場演唱會帶給她非常深刻的 感動，無論是站上舞台的心情，或是現場萬人齊聲合唱的畫面，直到現在仍歷歷在目。每當回想起來，內心依舊充滿感動與感謝。熱愛唱歌的她，平時也經常與友人相約K歌，樂在其中，並期待未來若有合適的機會，能再次透過舞台與大家見面。
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