「二姐」江蕙2026春節小巨蛋「5天安可團圓」 兩階段抽籤攻略必看
「二姐」江蕙將在2026年農曆新年期間，重返台北小巨蛋舉辦《江蕙演唱會【無,有】安可場》，自2026年2月20日（週五）至2月25日（週三）共計連唱五場。主辦單位寬宏藝術表示，此次安可場特別選在新春期間開唱，正是希望與所有歌迷在小巨蛋「團圓」，一起迎來喜氣洋洋的新年。
今年《2025江蕙演唱會》在北高雙蛋舉辦了23場，留下許多難忘回憶，但仍有不少歌迷因未能搶到票而感到遺憾。隨著安可場消息正式公布後，粉絲們無不摩拳擦掌，期盼能成功購得入場券，有歌迷直呼「拜託這次一定要抽到票！」更有親身體驗過的網友大讚：「看過一次真的很值得！二姐的歌聲跟CD沒兩樣，安可場絕對要到！」
歌單注入新春互動元素
寬宏藝術透露，儘管是安可場演出，製作團隊與江蕙本人仍如火如荼地進行節目籌備工作。安可場的演唱會歌單與節目內容確認將進行細部微調，並會特別加入過年喜慶的新元素與互動橋段，讓二姐用溫暖的歌聲陪伴大家度過一個充滿年味的音樂饗宴。
購票採實名制抽選 兩階段機會防堵黃牛
本次《江蕙演唱會【無,有】安可場》的購票方式將繼續採用「實名登記抽選制」，以確保公平並杜絕黃牛。登記將於明（11月13日）凌晨00點正式開放，請歌迷務必留意時間。
第一階段的抽選結果將於11月15日中午12:00公布中籤名單，中籤者需在11月16日23:59前完成繳費。
為提供更多機會，未中籤者將自動進入第二次抽籤，結果將於11月18日中午12:00公布，中籤者則須於11月19日23:59前完成繳費。
主辦單位也特別提醒，近期網路上出現許多代購及不明售票網站，但所有票券僅限透過寬宏售票系統（kham.com.tw）登記與購買，呼籲歌迷切勿購買來路不明的票券，以免受騙上當，保障自身權益。購票詳情、流程與實名制規定，請上寬宏售票系統官網查詢。
【購票時程】
· 11月12日（週三）12:00–23:59： 台新卡友優先購，使用台新銀行信用卡或簽帳金融卡(包含Richart簽帳金融卡) (限$6800/$5880/$4880，限區限量，每卡限購4張)
· 11月13日（週四）00:00–11月14日（週五）12:00： 正式抽選登記
· 11月15日（週六）12:00： 公布抽選結果與繳費資訊
· 11月16日（週日）23:59： 繳費截止
主辦單位提醒歌迷，請務必提前註冊寬宏售票系統會員，並於開放時間內完成抽選登記，以免錯過這場難得的音樂盛會。
【演唱會資訊】
演唱會名稱：江蕙演唱會 【無,有】 安可場 演唱會地點：台北小巨蛋(臺北市松山區南京東路4段2號) 演出時間： 2026/2/20(五) 18:30 (大年初四) 2026/2/21(六) 18:30 (大年初五) 2026/2/22(日) 18:30 (大年初六)
2026/2/24(二) 19:30 2026/2/25(三) 19:30 演唱會票價：NT 6800 / 5880 / 4880 / 3880 / 2880 / 1880/ 800 購票請洽寬宏售票系統(kham.com.tw)
