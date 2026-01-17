二姐Nancy現身李玟長眠地！承諾努力爭取一件事「這是妹妹的心願」

李玟二姐Nancy現身妹妹的長眠地，與大家共同緬懷。（圖／Coco李玟二姐Nancy提供）

華語樂壇歌后李玟CoCo，今（17日）迎來51歲冥誕。為了紀念CoCo生前帶來的美好，全球歌迷們響應活動，在世界各地以自己的方式來緬懷天后。對此，CoCo的二姊Nancy也現身妹妹的長眠地（大陸武漢市石門峰紀念公園）緬懷。

Nancy今日下午前往武漢市石門峰紀念公園緬懷妹妹李玟。她表示：「剛才歌迷有在問什麼時候能看到一些珍貴的演唱會片段，我回話說：都在努力爭取中，因為這也是coco的心願」。

Nancy表示，「相信大家都會努力去推進這個事情的。最後，非常感恩大家多年來的愛與支持，我妹妹是我們大家的守護者，在我們每個心中都有一盞不滅的燈。」

李玟二姐Nancy看著歌迷製作的緬懷看板。（圖／Coco李玟二姐Nancy提供）

Nancy蹲下來似乎正在和妹妹李玟說說話。（圖／Coco李玟二姐Nancy提供）

Nancy表示，正在努力完成CoCo與歌迷的心願。（圖／Coco李玟二姐Nancy提供）

而在李玟51歲冥誕這天，也是台灣金寶山「永遠的月光愛人」紀念雕像落成滿一週年的日子。CoCo 李玟台灣歌迷會自發性發起「CoCo 李玟 1.17 生日紀念布置」募資活動，號召全球歌迷參與，共同將對天后的思念化為行動。

欣慰的是，原本寒冷的天氣竟奇蹟般放晴，透過歌迷的精心布置，現場頓時被花海與氣球包圍，象徵優雅又溫暖的力量，場面相當感人。台灣歌迷會表示，這場生日紀念不僅是為了緬懷CoCo在音樂上的卓越成就，更是為了延續她生前熱愛公益、用愛照亮世界的精神。願透過這份由愛凝聚的力量，證明李玟依然是大家心中最耀眼的那道月光。

