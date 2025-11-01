二婚夫愛嫖妓又上網約砲 揪妻參加「交換遊戲」她崩潰提告 11

高雄一名李姓人夫和妻子小芬（化名）結婚多年，但李男仍喜愛嫖妓，不但花錢找雞頭介紹應召女子性交易外，也多次在交友軟體與不同女性搞曖昧，甚至口味越來越重，要求妻子和他一起參加換妻活動，妻子認為李男行為嚴重傷害夫妻感情，提出求償，經橋頭地院審理後，判決李男須賠償小芬10萬元及利息，雙方皆可上訴。

判決指出，李男和小芬原本都各有一段婚姻，離婚後，雙方再各自帶著自己的子女於2016年10月間結婚，而這段婚姻在維持8年後，2024年初，小芬收到李男女兒的告知，才知道李男在2023、2024年間經常嫖妓；最扯的是，李男還上交友軟體與多名女性搞曖昧、約砲，甚至加入特殊性癖好社團，進而要求小芬與他一起參加換妻遊戲。小芬認為李男的行為嚴重侵害配偶權，向法院請求賠償精神慰撫金50萬元。

李男對此辯稱，網路聊天是因為工作壓力大，並非刻意找女生，而帶異性到房子只是為房子要出租帶看，且自從妻子為此和他吵架後，也已停止與異性聊天，至於遭控嫖妓，他則未否認，強調部分行為發生於5年前。

法院審理後認定，李男在婚姻存續期間確曾嫖妓，並在網路上以單身名義與多女曖昧，根據LINE截圖及社群帳號資料，對話內容明顯涉及性交易。

法官表示，李男於夫妻關係存續期間，與他人有性交易及網路曖昧行為，並假稱單身，造成小芬嚴重精神痛苦；至於小芬指稱李男要求她參加換妻遊戲及帶異性回家過夜一事，法院認為證據不足，未予採信。

法官綜合考量雙方學經歷、家庭狀況及李男行為造成的影響，認為小芬請求50萬元賠償過高，最終判李男需賠償10萬元，並自2024年5月14日起至清償日止按年息5％計算利息，全案可上訴。

