二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？
TPBL新竹攻城獅後衛高國豪，遭二哥高國強的老婆劉家菱指控「私約」後，進而鬧出家務糾紛，甚至還遭哥哥2打1、鬧上法院，全案日前宣判後，消息曝光再度在網路上炸開，如今不少網友還翻出去年底一篇吵到轟動體壇的貼文狂朝聖。
高國豪二嫂劉家菱去年6月曾公開控訴遭高國豪騷擾、私約，高國豪當時透過律師強烈否認，批遭對方惡意散播「主動私訊」「以不正常方式邀約外出」的不實謠言，並警告對方停止散播不實訊息，否則將依法追究責任，事後高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕，卻沒想到如今又因家庭糾紛鬧翻法庭，互告《刑法》傷害、恐嚇等罪。
高國豪昔爭議被挖出，二嫂毀滅式回擊？
高國豪被控「私約二嫂」再掀起討論，更有網友翻出去年9月，高國豪在Threads發文情緒性開嗆，痛批「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座」「好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？！還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」
二嫂劉家菱事後也不甘示弱反擊，直言自己「被高國豪老婆網路攻擊長達1年」，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」甚至還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」同時PO出一張對話截圖，「妳好好上班」「等等跑去妳家混」，如今風波再因兄弟互毆提告，再度延燒。
★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。
★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
更多鏡週刊報導
「私約二嫂」高國豪怒罵X子遭哥2打1 高國強哽咽兄弟做成這樣！球團急回解約關鍵
祈錦鈅甩失婚陰霾！街頭甜牽小8歲《原子》男星 「新歡身分起底」竟曾捲射後不理逼墮胎
跑去禮服店「指名前妻坐檯」陪酒 他2小時灌半瓶威士忌撿屍！還拍下裸照
其他人也在看
于朦朧爆肛門殘液、閹割遭吃！傳被注射11種病毒藥物 生前暴瘦照曝
中國男星于朦朧9月離世，官方以蓋牌火速以墜樓結案，留下一團謎霧，傳出其肛門殘留多人體液，驗屍報告顯示全身多處創傷、全口無牙，真相讓人越看越不明，後續更流出于遭杜強掌摑，及生前疑遭割耳朵、上電子腳鐐疑雲。如今陸委會最新報告指出，「數位極權」施行後造成反彈，于朦朧的死亡版本反而越傳越多。而他生前暴瘦如柴疑似被虐照片也流出。甚至傳出他體內被注射11種藥物病毒。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 198
冬盟》台灣史上首見悲情紀錄！兄弟1指余謙宰日職仍吞敗
台灣山林隊余謙今天找回第一指名的架勢，成為台灣史上第1位在冬盟對日職聯隊繳出至少6局僅被敲2安以內的投手，可惜隊友火力不支援，最終仍以4：1輸球，吞下墊底的第10敗，余謙在冬盟戰績0勝3敗。余謙賽前3戰場場失分，戰績0勝2敗，其中11月16日的首秀1局狂掉4分，當時被總教練彭政閔直指「猶豫不決、想法自由時報 ・ 1 天前 ・ 11
「要幫義父報仇」！萬華「黑狗」被斷腳筋揭天道盟恩怨
被警方當場逮捕！北市萬華區昨（1日）中午發生兇案，天道盟的重量級大咖「黑狗」遭2名刀手在停車場內狠斷腳筋，駭人的是2人竟沒離開現場，冷笑看他趴地哀嚎直到警方抵達，報案的就是其中1名嫌犯，他聲稱要幫義父「寶勝」報仇。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 77
濱崎步演唱會取消無觀眾照唱 陸媒駁「假的」：彩排過程
日本天后濱崎步原訂11月29日在上海開唱，卻在前一天遭主辦單位無預警取消，不過她仍堅持在1.4萬個空席前演出，沒想到陸媒《澎湃新聞》卻發文稱「濱崎步一個人演唱會訊息不實」，強調照片是工作人員外洩彩排過程，PO文曝光後，引發網友議論。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 102
「四爺」陳傑憲羨慕「風之孫」又帥又強 網暴動狂喊：先照照鏡子啦！
體育中心／綜合報導外貌神似演員吳奇隆的統一獅明星外野強打「四爺」陳傑憲，近日來到志祺七七的節目《強者我朋友》宣傳新書《突破極限的信念》，暢談棒球路一路走來的心路歷程，並透露自己很羨慕道奇日籍二刀流巨星大谷翔平和巨人韓籍好手「風之孫」李政厚，直呼他們「又帥又強」，讓許多球迷暴動，狂喊：「四爺你要不要先照照鏡子？頂著一張帥臉說別人帥欸！」FTV Sports ・ 2 小時前 ・ 14
這天起「全台凍3天」最冷時段曝！週末回暖又變天
生活中心／李汶臻報導近期有關台灣是否時隔9年重現「霸王級寒流」的話題，引發民眾熱議。在全台關心2016霸王級寒流是否再撲台之際，就有氣象粉專針對全台本週天氣變化狀況，作出詳細分析；本週天氣變化大，明（2日）、週二東北季風逐漸南下，北部及東部迎風面局部有雨，氣溫開始下滑。而本波東北季風的最強時段曝光，最低溫有機會下探至11度；而在經歷一連3天的降溫後，週末全台天氣狀況短暫回暖後，又要再變了。民視 ・ 18 小時前 ・ 4
高雄民調南轅北轍？AI分析原因：TVBS「參考價值較高」
2026高雄市長選戰綠營4搶1，一份民調指4名綠委都大幅領先藍委柯志恩，被國民黨前發言人楊智伃抓包數字加總94.6％，能相信嗎？TVBS民調今指出，僅賴瑞隆以42％微幅領先柯志恩的40％。媒體人樊啓明用AI分析2份民調指出，TVBS民調更能代表全市選民偏好。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 44
中客亂象惹怒日韓！中國人護照外層「套台灣護照套偽裝」網搖頭：辱華
生活中心／綜合報導南韓近來反中情緒持續升高，日本媒體也觀察，為避免被誤認成中國旅客，在首爾、釜山等鬧區佩戴「我是台灣人」徽章的台灣遊客明顯增多。此外，日本首相高市早苗日前提到台海若爆發衝突恐構成日本「存亡危機事態」，引發北京強烈反彈並祭出旅遊與進口限制，使中日關係迅速降溫。近期就有中國網友分享，將中國護照套上「台灣護照套」為避免遭到排擠，相關畫面在網路上掀起熱烈議論。民視 ・ 5 小時前 ・ 339
台南今年房市如何？泰嘉董座呂金發：成交量是太平間的量，冰涼
泰嘉開發董事長呂金發2日表示，金蛇年的台南房市，因政策打房，成交嚴重萎縮，價格即使有小幅調降，但，購屋者觀望氣息仍然濃厚，甚至期待未來跌價的預期心理因素，即使進入2026年的金馬年，在政策未鬆綁之前，台南房市與其它各地的房市一樣，難有萬馬奔騰之勢，而是呈現成交量持續萎縮，價格微跌的格局，建商心態仍然保守以對，能不推新案，就不推新案。中時財經即時 ・ 2 小時前 ・ 1
郭台銘長女郭曉玲申讓出脫5180張鴻海股票！ 套現逾11億元
鴻海1日傍晚公告申報，鴻海創辦人郭台銘長女郭曉玲申讓出脫鴻海股票，受到關注。郭曉玲擔任代表人的承鋒投資公司與鋐維公司12月1日申報轉讓手中總共5180張鴻海股票，而且是全部出脫，預定轉讓期間是12月4中廣新聞網 ・ 7 小時前 ・ 61
本週天氣一圖看！濕冷3天「還恐現11度低溫」 3地區小心
外出注意！今（1）日氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」發文指出，週三、週四（3、4日）東北季風挾帶水氣來襲，北部、東北部感受濕冷，影響預計持續至週五（5日），期間內「外出請攜帶雨具」；另外，西半部有輻射冷卻，週三晚間至週四上午氣溫低，夜間、清晨不排除出現11度低溫，「早出晚歸者要多做好保暖」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 發起對話
入冬第一波冷空氣！低溫跌破11℃ 粉專曝「這天」才回暖
今（2）日環境偏東北風，迎風面桃園以北及宜蘭地區有不定時局部短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」表示，明晚至週四（4日）是本波冷空氣最強時段，到週五才會回升，西半部夜間低溫可達11至13度。另外，下週一（8日）又有另一波東北季風將增強南下，各地氣溫傍晚起會逐步下滑。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 發起對話
蔡正元罕見挺陳水扁 砲轟「她」是藍營2026選情大破口：真的有夠傻
前總統陳水扁拋出震撼預測，認為國民黨主席鄭麗文的「紅統」標籤，將成為2026年地方大選的致命傷，使民進黨有機會翻轉藍營版圖。對此，前國民黨立委蔡正元在節目中認同陳水扁的分析，並指出台灣的政黨若想「和平統一」，必須建立「親中」基礎。然而在美國壓力下，「單純親中在台灣活不下去」，因此台灣政治人物必須找到一條務實的「親中又親美」路線才能上台執政，間接證實國民黨當前選情的確面臨嚴峻挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 49
李靚蕾出席邱澤許瑋甯婚宴！揭夫妻倆私下相處 感嘆：讓人不得不相信愛情呀
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導李靚蕾2023年與王力宏正式離婚。上月28日她穿著一襲粉色長禮服出席邱澤與許瑋甯的婚宴，昨（1）日她也在社群分享小倆口的甜...FTNN新聞網 ・ 4 小時前 ・ 3
認同陳水扁「2026恐藍綠翻轉」！蔡正元轟國民黨破口在「她」：沒人這麼傻
前總統陳水扁日前分析，總統賴清德有望在2026地方大選翻轉藍綠版圖，原因在於國民黨主席鄭麗文頻頻被質疑的紅統立場，可能會拖累明年選情。對此，前立委蔡正元在節目《蔡正元講座》直言，台灣要「和平統一」就需要「親中」的基礎，但單純親中在台灣是活不下去的，無法上台執政，台灣沒有政黨可以抵抗美國的壓力，因此一定要「親中又親美」。蔡正元認為，民進黨現已確定是反中且親美的......風傳媒 ・ 12 小時前 ・ 162
50歲後，過自己的人生！夫妻搭郵輪勇闖世界，不設限玩出另類第二人生
「50歲後，我一定要過自己的人生！」今年53歲的Henry年輕時喜歡和老婆自助旅行，也早早考到英語導遊、領隊的執照，卻沒有從事旅遊業。直到三年前，因緣際會帶著一票親友跑去地中海搭郵輪，大大顛覆了他對旅行的想像，更意外開啟斜槓中年，甚至找到人生第二春！幸福熟齡 ・ 4 小時前 ・ 2
郭正亮盤點2026大選 曝3縣市藍白合也未必贏
2026年九合一選舉即將登場，民進黨初選提名作業早已展開並陸續敲定縣市長人選。在野陣營方面，藍白合相關議題受高度關注。對此，前立委郭正亮點名國民黨在彰化、嘉義市與宜蘭充滿危機，因為3地的綠營候選人實力都很強，藍白要合有相當難度，且就算真的合作也不一定會贏。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 32
遭中國取消演出！濱崎步「轉PO台媒+封鎖微博」網驚：超懂
娛樂中心／周希雯報導中國因不滿日本提出「台灣有事論」，近期展開大規模抵制，連原定11月29日在上海開唱的亞洲流行天后濱崎步也遭殃，明明舞台都已搭建完成，卻在開唱前1天臨時被通知取消。不過面對中共的蠻橫無理，濱崎步並沒選擇退讓，除了獨自對著1.4 萬的觀眾席敬業完成整場演出，事後在各大社群PO演唱會照「唯獨封鎖微博」，還轉發多則包括台灣媒體在內的繁體中文報導，似乎透過行動表達無聲抗議。民視 ・ 1 天前 ・ 65
海軍司令唐華遭拔官？顧立雄這麼說
[NOWnews今日新聞]國造防禦潛艦（IDS）原型艦「海鯤號」原訂9月完成海試、11月底交艦，但27日僅完成第4次浮航海上測試，潛航測試仍未進行，11月底前交艦目標確定跳票，國防部27日也宣布，海軍...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 113
杜拜富婆竟是愛莉莎莎！為了她「機票住宿全包」內幕震撼網
娛樂中心／周希雯報導YTR愛莉莎莎憑藉多元主題影片狂吸百萬人訂閱，近年頻繁飛出國，同時不斷擴大事業版圖，先是考取房仲證照，又在泰國、杜拜等地投資房地產，展現驚人吸金力。如今愛莉莎莎定居杜拜，曾與她是室友的YouTuber「小宅實驗」Penny也無預警現身杜拜，引發雙方粉絲好奇；Penny乾脆公開答案，「我有超級大乾爹贊助我」，竟然就是愛莉莎莎，大手筆震撼一票人，「好羨慕哦！」民視 ・ 2 小時前 ・ 8