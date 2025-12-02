二嫂控私約驚爆「哥哥女友妳哪位沒約過」 高國豪去年1篇文被朝聖：管好妳臭X很難？

TPBL新竹攻城獅後衛高國豪，遭二哥高國強的老婆劉家菱指控「私約」後，進而鬧出家務糾紛。（翻攝畫面、IG@kaooscar）

TPBL新竹攻城獅後衛高國豪，遭二哥高國強的老婆劉家菱指控「私約」後，進而鬧出家務糾紛，甚至還遭哥哥2打1、鬧上法院，全案日前宣判後，消息曝光再度在網路上炸開，如今不少網友還翻出去年底一篇吵到轟動體壇的貼文狂朝聖。

高國豪二嫂劉家菱去年6月曾公開控訴遭高國豪騷擾、私約，高國豪當時透過律師強烈否認，批遭對方惡意散播「主動私訊」「以不正常方式邀約外出」的不實謠言，並警告對方停止散播不實訊息，否則將依法追究責任，事後高國豪與妻子發出4點「最終聲明」事件才逐漸落幕，卻沒想到如今又因家庭糾紛鬧翻法庭，互告《刑法》傷害、恐嚇等罪。

高國豪昔爭議被挖出，二嫂毀滅式回擊？

高國豪被控「私約二嫂」再掀起討論，更有網友翻出去年9月，高國豪在Threads發文情緒性開嗆，痛批「高家出現妳這樣的人，真的有夠丟臉可悲！至今跟自己親兄弟變成這樣還不是因為妳！臉皮真的有夠厚，還可以講得一副頭頭是道，完全搞不清楚狀況，到處亂講不實的話，又自己在那邊對號入座」「好好過生活，管好妳那張臭嘴很難嗎？！還要再讓高家搞得雞犬不寧多久？真的有完沒完！」

二嫂劉家菱事後也不甘示弱反擊，直言自己「被高國豪老婆網路攻擊長達1年」，甚至爆料「某次酒後（職場性騷擾同事）被老婆搧嘴巴忘了嗎？還是忘了車子被老婆打爆小時鐘後，用新台幣受教訓的滋味？」甚至還補刀「哥哥的女友妳哪位沒約過？」同時PO出一張對話截圖，「妳好好上班」「等等跑去妳家混」，如今風波再因兄弟互毆提告，再度延燒。

