二嫂正面曝光！高國豪遭哥2打1 妻抱孩護尪嗆嫂嫂：娶妳高家才變成這樣

TPBL新竹攻城獅後衛高國豪家庭糾紛影響到公眾形象。其中二嫂（紅圈處）正面曝光。（翻攝畫面）

TPBL新竹攻城獅後衛高國豪，去年遭二哥高國強的老婆劉家菱指控「私約」後，同年12月3兄弟再鬧出家務糾紛，高國豪甚至還遭哥哥2打1、鬧上法院。據了解，錄下高國豪對著鏡頭怒吼「垃圾、婊子」的人，正是二嫂與大嫂，針對爭議高國豪老婆稍早也做出回應了。

高國豪去年6月遭二哥高國強的老婆劉家菱指控「私約」後，透過律師強烈否認，卻沒想到同年底3兄弟再鬧出家務糾紛，在宜蘭縣蘇澳鎮某餐廳，爆發口角爭執，從店裡打到店外，高聖文、高國強2個哥哥先是作勢要毆打高國豪，戴姓表哥見狀上前勸阻，但高國強仍對高國豪拳打腳踢，上演全武行。

影片中，旁人不斷制止仍勸不住兄弟3人的怒氣，裸著上身的高國豪甚至對著拍攝鏡頭辱罵「去發媒體啊，你們就是垃圾、婊子，有沒有聽到？」一旁妻子也上前護航嗆「就是因為你娶了劉家菱，高家才變成這個樣子」，態度激動到懷中孩子都跟著大哭。

高家兄弟鬩牆，二嫂劉家菱與大嫂掌鏡外流？

如今另外一個角度影片也曝光，只見高國豪嗆單挑的對象則是二嫂劉家菱與大嫂，抱著孩子的二嫂，全程都相當冷靜，面對高國豪怒喊單挑也毫不畏懼，一旁大嫂則拿著手機錄影。

高國豪3兄弟互毆片流出後，爭議持續延燒，高國豪妻子今（2日）也在Threads寫下，「這個陷害要持續多久？！兄弟爬山，各自努力」，並在留言處大呼，「當天狀況不是一起聚會吃飯。」有網友就詢問「是鴻門宴嗎？希望可以出來說明一下，不然太傷了。」她則並未再進一步回應。

