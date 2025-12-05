二嫂說話了！駁餐廳全武行「主動挑釁、勒索30萬」 證實高國豪在婚前私訊

高國強（左）、高國豪（右）因去年底互毆鬧上法院。（T1聯盟提供）

職籃TPBL新竹攻城獅明星後衛高國豪「私約大嫂」事件，因3兄弟去年底的互毆影片曝光再掀關注。事後高國豪妻子發聲明，稱當天2位哥哥不請自來，且到場就開始錄影，主動挑釁成功把事情鬧大。今（5日）高國豪哥哥高國強、事件女主角劉姓「二嫂」共同發聲明，還原另一個版本的衝突始末，駁斥「不請自來」「主動挑起爭端」等指控，但也證實高國豪私訊她的時候，她還沒認識先生高國強。

高國強夫妻在透過律師發表的聲明中，稱去年12月3日當天，他們夫妻倆與高聖文是受父親邀請，然而到場才發現高國豪與弟妹也在餐廳，父親雖強烈邀請大家一塊用餐，但他們3人沒有意願，並代父親向高國豪轉達到餐廳外，商討先前為父處理事務的人力與金錢分配事宜。

駁不請自來、主動挑釁 控高國豪夫妻先動手

高國強夫妻指控，由於高國豪多次拒絕，他們進到餐廳想當面溝通，但協商尚未開始，弟媳陳女隨即大聲斥責，高國豪也突然起身大力推擠攻擊2位哥哥，另一位哥哥高國群為避免爭議才開始錄影。

高國強夫妻除指控高國豪不斷肢體攻擊，還以不堪入耳的詞彙辱罵二嫂與其幼女，直到警方到場才停手。高國強夫妻強調，當日衝突經過，絕非弟妹所述「不請自來」「主動挑起爭端」等情況。

婚前收高國豪私訊邀約 二嫂：不曾主動公開

至於「私約二嫂」事件，劉姓二嫂說明，最初是高國豪於2021年9月7日主動在社群私訊邀約她，但她與高國豪素不相識未曾理會，直到2022年認識先生高國強之前，「我從未與高國豪先生見過面。」

不料高國豪先在去年5月20日無故發文抨擊她，並與弟妹持續發布影射性言論，導致輿論發酵，才有了「私約二嫂」事件。劉姓二嫂強調，她從主動公開提及此事，也沒說過此事發生在認識丈夫之後，卻要承受網路謾罵。

劉姓二嫂補充，去年底餐廳衝突進入司法程序，法院勸雙方和解時，他們向高國豪一方提出和解方案及賠償金額，一切依法主張，但高國豪不願和解，所以絕無弟妹指控「勒索30萬」一事，呼籲弟妹停止在網路發布影射或足以構成誹謗等不實指控。

★《鏡週刊》提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。

