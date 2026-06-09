二宮和也獨自困地下道！自曝《8號出口》賣破11億關鍵
台灣大哥大MyVideo六月電影片單集結多部日韓話題強片，其中最受矚目的，莫過於改編自全球爆紅同名遊戲的電影《8號出口》，該作由剛完成「嵐」團體活動的日本金像獎影帝二宮和也主演，也是他近年繼《淺田家！》、《來自雪國的遺書》、《我推的孩子》電影版後，再度挑戰全新類型作品。《8號出口》原作遊戲憑藉「發現異變、找到出口」的簡單規則，創造出令人窒息的不安感，全球累積下載突破百萬，也成為近年最具代表性的日本獨立遊戲IP，電影版找來二宮和也擔綱主演，不少日本媒體更視其為他在團體活動休止期間，邁向全新演員生涯的重要代表作！
《8號出口》在日本上映後票房、口碑雙收，不僅創下2025年日本真人電影最佳開片成績，最終更累積突破52億日圓（約新台幣11億元）票房。該片與一般遊戲改編電影不同，沒有華麗動作場面和複雜人物關係，絕大部分時間只有主角二宮和也一人在無限循環的地下通道中，透過細微的眼神、呼吸與肢體變化，演出角色逐漸陷入混亂與崩潰的心理狀態。由於故事結構特殊，加上服裝、場景幾乎都維持一致，二宮和也更主動參與劇本開發，以「劇本協力」身份參與創作。他曾在訪談中表示：「因為服裝和場景都不會改變，就像是在一個迴圈裡，所以我覺得在拍攝前必須先把方向整理好，讓出口能歸納在同一個方向，因此我決定從劇本階段就參與其中。」這也成為他演藝生涯中少見的一次嘗試。
二宮和也身為日本演藝圈知名的遊戲愛好者，其實早就是《8號出口》原作玩家，也因為熟悉遊戲機制，主動向導演川村元氣分享如何把一款「幾乎沒有故事的遊戲」，轉化成能夠承載人物情感的電影。導演川村元氣曾擔任《你的名字。》、《天氣之子》、《鈴芽之旅》等現象級動畫電影製片人，這次執導《8號出口》，他認為這部電影真正吸引人的地方，不是地下通道裡出現的各種異變，而是每個人在現實生活中，都曾有過迷失方向、找不到出口的時刻，因此希望將這份屬於現代人的焦慮搬上大銀幕，也讓電影在上映後引發高度關注與熱烈討論。
即將滿43歲的二宮和也，去年推出個人書籍《獨斷與偏見》，捨棄一般藝人寫真集形式，全書僅以文字記錄自己對工作、人生與表演的思考。其中，他坦率寫下，自己其實會主動上網搜尋自己的名字，也會看觀眾對作品的評價，他在書中寫道：「我會搜尋自己的名字，也會搜尋作品名稱，因為我想知道大家是怎麼看待這份工作的。」對許多藝人而言，網路評價往往是避之唯恐不及的存在，但二宮和也卻選擇正面接受觀眾所有的聲音，尤其是網友的負面評價，讓他更知道如何改進；這種積極面對工作的態度，更令人期待他未來在電影戲劇上的突破！
除了《8號出口》，台灣大哥大MyVideo六月電影片單也同步收錄多部日韓話題作品，改編自震驚全日本真實事件的《藍色男孩事件》，由錦戶亮飾演熱血律師，在法庭攻防中深入探討社會標籤與性別認同的體制偏見；名導藤井道人攜手館廣的《港口天光》，則以落魄的退役黑道與失明男孩為主角，在港口城市中描繪關於救贖、離別與重新出發的生命風景，還有由Snow Man佐久間大介領銜主演、將職業殺手對決結合頂級動作娛樂元素的《舞林殺手》；以及是枝裕和經典之作《海街日記》將在台灣大哥大MyVideo獨家上架。
此外，六月片單包括引領全球風潮的頂流女團TWICE出道10週年紀錄電影《ONE IN A MILL10N ＋》，真摯呈現九位成員幕後的音樂逐夢故事；由李帝勳與柳海真在亞洲金融風暴下展開企業保衛智謀對決的《國寶風暴》；同時，台灣大哥大MyVideo獨家上架甫奪下百想藝術大賞新導演獎，以韓國同志神祕暗語為題、深刻描繪邊緣階級碰撞的電影《3670》，以及改編自高分人氣網漫、透過神祕信件治癒校園霸凌傷痛的動畫《淵的信件》，從懸疑驚悚、真人真事到療癒人心的家庭故事，一次滿足影迷不同的觀影期待。
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