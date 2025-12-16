二審判決大逆轉 高虹安發聲：將儘速回到市長工作崗位

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院今（16）日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。而在今天晚間，高虹安發聲明回應此事，且根據媒體報導，她明天上午將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動並受訪。

高虹安被控民國109年擔任民眾黨不分區立委時，虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴她及4名助理，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高上訴。

廣告 廣告

後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今，二審經開庭雙方辯論終結，12月16日大逆轉，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。而外界普遍認為，貪污罪撤銷不但讓高沉冤得雪，也讓她的連任之路再過一關。

根據《中天新聞網》今天報導，高虹安發布聲明，表示針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，自己在相關案件中並無貪污不法，對此自己尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷，至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安強調，自己將依法並儘速完成復職程序，回到市長工作崗位，持續承擔市民所託付責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上，感謝所有市民朋友的關心與支持，以及這段期間堅守崗位的新竹市府團隊，未來自己會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。另外，報導指出，據了解，高虹安明天上午10點半將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。

【看原文連結】