二審大逆轉易科罰金6月、貪污無罪 高虹安將回歸新竹市長職務

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。（本報資料照）

新竹市長高虹安涉嫌在立委任內詐領助理費，高等法院16日逆轉改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴；在經歷1年4個月的停職，二審改判後，在其任期屆滿前得准其先行復職，代表高虹安回歸市長職務，最終若再挺過誣告案，下屆新竹市長已是呼之欲出。

高虹安被控民國109年擔任民眾黨不分區立委時，虛報助理酬金、加班費涉嫌詐領46萬30元，被檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴她及4名助理，案經北院辯論終結，去年7月26日一審判決7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安上訴。

廣告 廣告

後續高虹安遭停職，並由副市長邱臣遠代理至今。二審經開庭雙方辯論終結，12月16日大逆轉，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書判刑6月，可易科罰金，可上訴。高虹安暫未回應，也尚未對外發布訊息。外界普遍認為，貪污罪撤銷不但讓高沉冤得雪，也讓她的連任之路再過一關。

但眼下誣告案仍是高虹安連任之路關鍵變數。二審判決6月徒刑、不得易科罰金，上訴後三審若認為原判決沒有適用法律的問題，駁回上訴，判決即定讞，高雖可申請社會勞動服務，但須由檢察官裁量，若服社會勞役，不影響其參選連任；但若未獲准，即入監服刑，如果在明年4月過後執行，高極有可能無法趕上參選登記。

而高虹安的官司進度，更左右下屆百里侯之戰藍綠白布局，眼下高仍是藍白陣營最能接受的「共主」，逆轉勝等於是在司法上取得勝利，勢必會讓她氣勢加倍，預估將以「現任市長」的身分，持續出席地方活動、節慶場合，保持熱度，摩拳擦掌準備參選下屆選舉。

但若藍白合支持高的選項破滅，還有雙方都能接受的「共主」嗎？民眾黨目前已有勤跑基層、增加曝光度的代理市長邱臣遠是其一人選；國民黨則有挺過立委大罷免的即戰力鄭正鈐，若藍白最後協調不成，藍白各推人選、各自登山也不無可能。

反觀民進黨，與藍白營人選的戲劇張力不斷上升的氣氛完全兩極。綠營自大罷免之後沉潛蟄伏，過去的精神領袖、柯總召已鮮少站在第一線，相較於其它縣市不是網內互打，就是空降部隊積極登陸試水溫，竹市毫無人選的寂靜反讓人感到局勢的詭譎。

縱使如此，目前基層仍有寄望林智堅嫡系、問政犀利的市議員楊玲宜、陳建名出線的聲音；曾被網紅封為最美市議員之一，且也能夠爭取到竹科中間選票的黨部主委施乃如更是人選之一；另，參與過立委的陽明交大教授林志潔也是即戰力。

【看原文連結】