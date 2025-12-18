二審大逆轉 高虹安想對柯文哲說：加油！身心保持健康

新竹市長高虹安。 圖：周煊惠 / 攝

新竹市長高虹安涉詐領助理費案日前二審判決出爐，在貪污部分獲判無罪，高今（18日）復職，重回竹市府上班。對於民眾黨前主席柯文哲涉京華城案近日進入言詞辯論程序，仍深陷司法訴訟中，媒體問高虹安想對柯文哲說些什麼？高虹安說，因經歷過這些過程，更了解柯及其家人在司法過程中所受的煎熬，辛苦又漫長，希望柯文哲也要加油，希望能夠保持比較身心健康狀態，這是對自己跟家人最重要的事。

高虹安回歸新竹市府市長崗位第一天，她上午11時出席復職後首個公開活動，並接受媒體聯訪，做了上述表示。

對於接受《聯合報》專訪指被貼上「貪污」的標籤太沉重，高虹安指出，這件事應該不用說，大家都能體會，尤其在大罷免期間，罷免方其實將「高虹安是貪污犯」這幾個字，大大的印在新竹市各個街頭看板中，所以，其實這樣的沉重標籤，相信任何人都難以承受，尤其又是公眾人物。在二審判決的結果，能夠讓她將貪污標籤從身上移開，這對她來說是一個非常重要的事。

高虹安喊話，希望一些綠營支持者或一些網路上的言論，可能在這部分還是要盡量克制、一起尊重司法，也希望大家能回歸平常心，一起推動市政、討論市政，才是真正對新竹市民最有益的，盼大家都可回到正軌，把這標籤，透過二審的判決離開後，希望大家都能夠回到理性的討論。

現場媒體追問，是否擔心高檢署上訴成功，發回高院更審？高虹安回應，檢察官有他的職權，如果要上訴，她也都尊重，但當然也希望既然二審有這樣子的一個判決、有一個結果，那各界其實也都應給予尊重。

高虹安說，後續的部分，如果上訴到三審，當然還是會繼續在司法戰場上努力，也希望在這一年的時間能夠盡快的把握時間，將該做的市政完成。

