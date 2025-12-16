二審大逆轉！高虹安改判6月得易科罰金、貪污無罪 國民黨：沉冤得雪

記者詹宜庭／台北報導

停職中的新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費，一審遭判處有期徒刑7年4月。案件上訴第二審，高等法院審理後今（16日）二審宣判。結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。對此，國民黨回應，國民黨尊重司法，尊重法院判決，高等法院已明確認定高虹安市長貪污部分二審無罪，還給高虹安市長與相關人士一個大清白，正所謂沉冤得雪。

