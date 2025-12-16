二審大逆轉！高虹安涉貪污無罪 四叉貓：崩潰

記者李鴻典／台北報導

停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，經上訴，二審台灣高等法院今（16）日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，可上訴。消息一出引發討論，網路紅人四叉貓直呼，崩潰。

一審法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。高虹安及檢方均提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審高等法院16日宣判，依使公務員登載不實罪，判處高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。貪污治罪條例部分，撤銷。可上訴。

得知消息後，網紅四叉貓在臉書發文寫下，崩潰！！！高虹安貪污案二審逆轉了，七年四個月變六個月，只剩偽造文書罪而已......

資深媒體人周玉蔻同樣寫下，《快訊》高虹安涉貪案二審高院宣判貪污無罪！偽造文書罰六個月可易科罰金，「小草歡呼：司法真是公正啊」。

作家謝知橋也簡短寫下「司法又活了」的評語。

對於二審判決，高虹安則是表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

