二審大逆轉！高虹安貪污罪撤銷 內政部：將依法復職新竹市長 3

CNEWS匯流新聞網記者潘語綺／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌違反《貪汙治罪條例》利用職務上機會詐取財物罪的案件，台灣高等法院於今（16）日撤銷台北地方法院一審有罪判決改判無罪。內政部表示，高虹安依《地方制度法》規定可向內政部申請復職，將於收到其復職申請書後依法辦理。

高虹安涉詐助理費，一審依《刑法》第55條利用職務機會詐取財物罪，判7年4月徒刑、褫奪公權4年，沒收11萬6514元不法所得。然二審今日宣判，撤銷貪污罪，依使公務員登載不實罪，改判高虹安6月有期徒刑，得易科罰金。對此，高虹安表示，將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

高虹安指出，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷；至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

內政部稍早發布新聞稿說明，依《地方制度法》第78條規定，縣、市長涉嫌違反圖利罪以外之《貪汙治罪條例》之罪，經第一審判處有期徒刑以上之刑者，由內政部停止其職務，依前述規定停止職務者，如經改判無罪時，於其任期屆滿前，得准其先行復職。

