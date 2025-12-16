二審大逆轉！高虹安10點半將現身受訪

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案，高等法院16日二審判決大逆轉，撤銷一審貪污罪認定，改依《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪判刑6月，可易科罰金，可上訴。高虹安當晚發布聲明表示將儘速完成復職程序，據媒體報導，她17日上午10點半將出席新竹市十校藝術聯展開幕活動並接受訪問。

高虹安立委任內涉 詐領助理費案，二審逆轉判決無罪（攝自中天新聞）

高虹安被控於擔任民眾黨不分區立委期間，虛報助理酬金及加班費，涉嫌詐領46萬30元。檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴高虹安及4名助理。去年7月26日一審判決高虹安7年4月有期徒刑、褫奪公權4年，高虹安不服提起上訴。高等法院16日宣判，合議庭認定高虹安並無貪污不法，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪。

高虹安隨即發表聲明表示，尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷，至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。將依法並儘速完成復職程序，回到市長工作崗位，持續承擔市民所託付責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

對於二審判決逆轉，高虹安預計17日上午10點半將出席「拾藝之光」114年新竹市十校藝術聯展開幕活動，並於活動後受訪。

高虹安聲明全文如下：

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

