二審宣判前日！黃子佼發聲明：與被害人全數和解

藝人黃子佼因為持有2259部少年性影像，一審遭判刑8個月，而高院將在明（25）日上午宣判。他的委任律師提前一天（24日）發布最新聲明，表示已經和全數的被害人達成和解，還強調被害人明白黃子佼下載影片的時間點是在法律禁止之前，甚至說被害人深深同情黃子佼的境遇，聲明一出輿論炸鍋。

記者 vs. 藝人黃子佼（2025/03/27）： 「是不是想要跟被害人道歉呢？」

藝人黃子佼捲入創意私房案，非法持有2259部少年性影像，一審被依違反《兒童及少年性剝削防制條例》判處8個月有期徒刑，併科罰金10萬。案件上訴之後，高院25日上午宣判，他的委任律師搶先一步發出最新聲明。

聲明中強調，已經和被害人全數和解，認知每一張兒童性影像都是一個血淋淋的故事，會造成兒童少年一輩子的創傷，如果沒有下載就沒有人會供給，對於當年做錯的事情誠摯悔悟，祈求每位受害者原諒。

非本案委任律師李育昇：「一審遭判刑8個月，必須要入監服刑，但如果他能跟所有的被害人達成和解，或許有機會爭取比較輕的刑度，甚至易科罰金或緩刑。」

聲明還強調，黃子佼下載影像多數為「成年性影像」，但是一審判決書清楚記載，黃子佼購買的影片內容清楚標示是「少女」。黃子佼明知是未成年被誘拍的影像還下載購買，甚至砸錢當創意私房的高級會員，現在發聲明切割，說自己跟誘騙拍攝影片無關，甚至還強調被害人也認同最應苛責的是創意私房以及法律禁止後仍下載的人，而黃子佼是在法律禁止前下載的，說被害人也深深同情黃子佼的境遇。

非本案委任律師李育昇：「目的是要淡化黃子佼違法的主觀意圖。過去持有兒童或少年性影像，在112年2月以前是不處罰的，112年2月以後改成一年以下有期徒刑。」

想透過時間差脫身，在宣判前一天發聲明，強調已經跟被害人全數和解。黃子佼說，警惕自己要成為一個更好的人，但被害少女們卻得一輩子活在陰影下。

東森娛樂關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110



