二審後首個公開行程 里長們夾道歡迎 高虹安藏不住一臉笑意

[Newtalk新聞] 台灣高等法院16日針對新竹市長高虹安助理費案進行二審宣判。其中，高院撤銷一審貪污判決，改依「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑。而高虹安今（17）日出席二審宣判後首個公開行程，高虹安滿臉笑意，面對媒體問題有問必答。針對復職，她表示，雖然還沒收到內政部復職公文回函，但她希望越快越好；至於何時回歸民眾黨，她也給了初步規劃。

高虹安今日一身套裝出席新竹市十校藝術聯展活動，這是她在二審宣判後首個公開行程，從下車開始，里長們就夾道歡迎，高虹安更是一臉藏不住的笑意，不斷揮手致意。

高虹安表示，這個復職等了非常長一段時間，在停職期間，她沒有忘記對新竹市還有很多未盡的責任，尤其從選市長、反罷免投票，自己身上已經背負兩次選民託付的責任，對她而言，她希望自己能趕快盡快的回到市府工作、正常生活，讓市民感受到安定的新竹，「這是最重要的。」高虹安也說，目前沒收到內政部的回函，早上內政部長劉世芳有說會盡快處理，「相信很快就會有好的消息。」

由於高虹安因涉貪污詐領助理費，於2023年8月14日遭檢方起訴，民眾黨隨即於同年9月19日對其作出停權處分。隔年7月26日，一審被依《貪污治罪條例》判處有期徒刑7年4個月，並褫奪公權4年，內政部隨後依法將其停職。她也在判決結果出爐後，宣布退出民眾黨。

至於何時回歸民眾黨，高虹安表示，還沒跟黨內進行討論，而目前最重要就是趕快回到市政崗位，趕快將政見依序兌現是最重要的，黨籍的部分沒討論也沒思考，她強調「回到市長崗位是最重要的事情。」

