二審揭剴剴人生最後3月慘況，高院重判惡保姆理由曝光。（本刊資料照）

惡保姆凌虐剴剴致死案二審高等法院今（27日）宣判，合議庭駁回保姆姊妹劉彩萱及劉若琳及檢察官上訴，維持一審刑度，法官認定，被告劉彩萱以成年人共同故意對兒童施以凌虐、妨害自由致死，讓剴剴生命最後3個月於飢餓、寒冷、綑綁與毆打中度過，劉彩萱判處無期徒刑、褫奪公權終身；劉若琳則判處18年，合議庭並延長2人羈押，理由書中詳述妹妹犯行手段殘酷且五花八門、動機卑劣，直指是「以大欺小、恃強凌弱、以虐取樂」。

判決指出，劉彩萱、劉若琳身為專業保母，自2023年9月起照護未滿2歲的剴剴，卻長期以毆打、辱罵、綑綁四肢、遮蔽雙眼等方式凌虐，甚至命剴剴僅著尿布罰站、躺臥地面雙腳抬高頂門，並以冷水洗澡、餵食泥狀隔夜飯菜或燒焦食物。劉若琳則在劉彩萱不在場或洗澡時，負責執行、看管與監督。2023年12月23日晚間，剴剴出現嘔吐、活動力下降情形，送醫搶救後，仍於隔日凌晨因低血容性休克不治。

廣告 廣告

二審認定，一審對事實與證據的認定並未違背論理與經驗法則。合議庭痛批，劉彩萱見剴剴無家屬探視、主管機關監督失靈，竟利用權力支配關係，在幼童毫無反抗能力、難以求援的處境下，反覆、密集施以非人道凌虐，手段多樣且惡劣，甚至將凌虐照片傳送給妹妹劉若琳，彼此交換、評論「心得」，夾雜嘲弄與辱罵，從中獲得滿足，顯見姊妹犯行非一時失控。

量刑部分，高院強調，剴剴未滿2歲，身心高度依附成年人，卻在生命最後3個月於飢餓、寒冷、綑綁與毆打中度過，承受非常人所能忍受的痛苦，最終被剝奪生命權，後果不可回復。依兒童權利公約「兒童最佳利益」原則，應作不利於被告的量刑評價。合議庭認為，劉彩萱雖具一定社會復歸可能性，但無法動搖無期徒刑之責任刑上限；劉若琳參與程度較低，責任刑上限較低，量處18年亦屬妥適。

高院駁回檢察官與被告雙方對量刑的爭執，並認一審台北地院國民法官法庭在證據調查與訴訟指揮上並無不當，駁回上訴。由於2名被告羈押期限將屆滿，二審認仍有羈押原因與必要，今裁定自2月1日起延押2個月。本案仍可上訴。高院合議庭成員為審判長廖建瑜、陪席法官黃怡菁、受命法官文家倩。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

更多鏡週刊報導

剴剴額頭大片瘀傷卻查無紀錄 監院揭社工3訪仍忽視「聽信保母說詞」釀悲劇

快訊／剴剴案二審宣判 保母姊妹劉彩萱、劉若琳上訴遭駁「維持無期、18年」

高金枝獲總統特任為司法院秘書長 出線原因曝光