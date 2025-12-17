二審撤貪污罪後首露面 高虹安喊：復職愈快愈好

新竹市長高虹安16日二審獲撤銷貪汙罪，17日首度公開露面，她表示，對於復職一事，當然希望是愈快愈好。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安16日二審獲撤銷貪汙罪，17日出席新竹市十校藝術聯展開幕活動，是二審宣判後首度公開露面，她表示，對於復職一事，當然希望是愈快愈好，這段時間的停職已等待相當長的一段時間，但即便如此，自己從未忘記對新竹市的責任。

高虹安表示，從當初市長選舉獲得市民支持，到後來通過反罷免投票，等於承擔了2次選民的託付，對她來說是非常重的責任。因此，她希望能盡快完成復職程序，回到市府崗位，也讓新竹市民感受到城市的安定。

不過，今天截至中午，仍未收到內政部的正式回函，但內政部長劉世芳今天上午已對外表示會盡快處理相關程序，相信很快就會有好的消息。

對於恢復市長職務後，是否會回歸民眾黨？高虹安表示，目前尚未與民眾黨內有任何相關討論，現階段最重要的事情仍是回到市政崗位，將過去對市民承諾的施政政見，依序落實兌現。

而二審判決出現大逆轉後，外界關心明年的新竹市長選戰藍白合作及其連任之路，高虹安低調表示，目前心力全放在市政，還沒有想到選舉的事。

不過，國民黨前發言人何志勇將在本周五正式宣布參選，媒體詢問是否影響藍白合作空間？高虹安則是露出尷尬且疑惑的表情，回頭詢問「何志勇是？」，之後才很不好意思的表示，自己近期沒有關心選舉的事情。

但高虹安也表示，如果有任何人對新竹的發展有服務熱忱，或對市政有不同想法，她覺得在每次的公民選舉，都是非常好討論的機會，對於所有希望為新竹市發展、投入公共服務的候選人，她都祝福且歡迎。

