二審撤銷貪污罪將復職 高虹安：盡速回到新竹市長崗位

新竹市長高虹安因立委任內涉嫌詐領助理費及加班費，一審遭判有期徒刑7年4月、褫奪公權4年。今（16）日上午高等法院宣布二審判決，依公務員登載不實判刑6月，貪污罪撤銷。對此，高虹安做出回應。

新竹市長高虹安貪污罪撤銷，將復職履行新竹市長職務。（圖／高虹安臉書）

高虹安聲明全文如下：

針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，我在相關案件中並無貪污不法，對此我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。

