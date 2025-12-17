二審撤銷貪污罪首露面！高虹安微笑：天氣很好

新竹市長高虹安二審後首度露面。（圖／東森新聞）





新竹市長高虹安歷經涉貪案，昨（16日）二審判決大逆轉，撤銷一審貪污罪改無罪。今天他首度露面，面對媒體詢問，高虹安表示「天氣很好」，也像在暗示自己心情很好。

新竹市長高虹安，一句天氣不錯，就是在暗示跟他心情一樣很不錯，歷經助理費涉貪案，首度露面滿血回歸出席活動。

新竹市民眾：「市長好。」

畢竟心中大石頭暫時放下了，在民眾熱烈歡迎之下，高虹安笑容藏不住，畢竟二審後大逆轉成功脫身，激動心情難以言喻。

新竹市長高虹安：「民眾從一開始選舉市長投票，到後來的反罷免投票，其實我的身上是背負兩次，選民託付的責任，當然對我而言我希望，能夠越快完成復職的程序，對我來說是越好。」

畢竟復職後有高機率，能將這一屆新竹市長任期做滿，但唯一的變數就是誣告罪官司，不過二審判決結果才剛出爐，媒體人黃智賢就忍不住開酸，高院法官郭豫珍判貪汙無罪，這法律見解與事實認定，真是貪官之友。

新竹市長高虹安：「目前是還沒收到判決書，一些相關的法律的爭點，或者是合議庭的判斷，我相信應該還是，請各界等待收到判決書，實際詳細的內容之後，再做評論時會比較好。」

而對於國民黨前發言人何志勇，有意參選新竹市長，藍白還有機會合作嗎，高虹安這樣回應。

新竹市長高虹安vs.記者：「何志勇是．．．（國民黨參選的．．．），喔不好意思，因為近期比較沒有關注到，2026選舉的情況。」

連對手是誰都不清楚，到底是真的搞不懂，還是不把人家當回事，只有她最清楚，尤其對高虹安來說，能把市長任期做完，已經是最好結局。

