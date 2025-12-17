二審撤銷貪污罪 高虹安喊話立院：別再讓民代誤踩助理費雷區

新竹市高虹安17日上午受邀出席學生聯展活動，是貪汙被撤銷後首度公開露面，臉上全程都掛著笑容，心情相當不錯。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安今天上午在二審宣判後首度露面，一到現場就受到早就守候在現場的里長、支持者夾道歡迎。（陳育賢攝）

新竹市高虹安17日上午受邀出席學生聯展活動。（陳育賢攝）

新竹市長高虹安因任立委期間涉助理費案，二審撤銷貪汙罪，依法可申請復職，新竹市政府雖已申請，但截至17日上午尚未收到復職函文，不過，高虹安今天上午受邀出席學生聯展活動，是貪汙被撤銷後首度公開露面，對於助理費議題，她希望立法院能夠開啟討論，以兼顧助理權益及法條明確化，避免讓民代誤處雷區或者遭誣陷。

高虹安今天上午受邀出席在新竹巨城舉辦的新竹市拾藝之光─十校藝術聯展」開幕活動，高虹安一到現場就受到早就守候在現場的里長、支持者夾道歡迎，高虹安臉上始終掛著燦爛笑容，心情非常不錯，似有撥雲見日的釋壓與喜悅感。

高虹安於活動後受訪，針對自己切身的助理費案問題，她指出，在自己停職期間，確實看到立法院有關於助理費修法的討論，由於自己親身經歷這段司法過程，也更加理解助理費制度長期以來存在的爭議，過去其實已有上百位民意代表，因助理費問題捲入相關司法案件。

高虹安表示，高等法院檢察官在起訴書中也曾特別指出立法院組織法第32條在相關規範上，確實存在不夠明確之處，這部分有必要就修法方向與內容進一步討論。

她說，助理費制度的檢討，除了制度本身，也必須兼顧助理的權益，這將是立法院接下來相當艱鉅的課題，要求保障助理權益的同時，也針對被認為是歷史共業或規範不清的制度與法條，做出更明確的規範，是修法過程中必須面對的核心問題。

如果能透過修法讓相關法條更加明確，不僅有助於制度健全，也能避免未來再有民意代表因制度不清而誤處雷區或遭誣陷，甚至捲入司法訴訟，這不只是對民代的保護，對整個制度運作都相當重要。

因此她希望立法院能夠開啟討論，讓助理費相關法規得以明確化，避免類似情況再發生，因為在司法過程中，不只是她本人承受壓力，助理們同樣承擔很大的辛苦，期待立法院能夠正視制度問題，開啟完整討論。

