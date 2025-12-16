二審改依登載不實罪判6月 高虹安：將依法並盡速完成復職程序

高虹安表示，自己將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。（圖／報系資料庫）

新竹市長高虹安任職立委任內，涉嫌詐領助理費，去年7月26日一審被判7年4月，褫奪公權4年。高等法院今（16）日判決結果出爐，依公務員登載不實罪判高虹安6個月得易科罰金、可上訴。對此，高虹安回應，高院已明確認定她在相關案件中並無貪汙不法，她尊重並感謝合議庭判斷；並表示，將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位。

高院判決結果出爐後，高虹安表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定她在相關案件中並無貪汙不法，「對此，我尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。

至於判決中涉及的其他法律認定，高虹安說，將待收受判決書後再行回應。

高虹安指出，自己將依法並盡速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。

高虹安表示，「感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力」。

