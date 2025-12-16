二審改偽文罪判高虹安6月徒刑 高檢署研議上訴

（中央社記者劉世怡台北16日電）停職的新竹市長高虹安涉立委任內詐領助理費，一審依貪污罪判刑7年4月，二審今改依偽造文書罪判刑6月。台灣高檢署表示，研議提起上訴。民眾黨秘書長周榆修籲停止司法追殺。

周榆修於二審台灣高等法院宣判後，在法院前接受媒體聯訪做出上述表示。

針對高虹安仍遭判決有罪，周榆修表示，尊重高院的判決，這幾年來從本案開始，用司法追殺高虹安，對她是一個煎熬，今天的判決清楚昭告社會，高虹安沒有貪污，希望政府從這個判決開始停止處理政敵、停止司法追殺；復職與否，機關應會依照地方制度法辦理。

二審台灣高等法院今天宣判，撤銷原判決關於被告高虹安、立委助理王郁文、黃惠玟及陳奐宇部分，均依共同犯使公務員登載不實偽造文書罪論罪。

二審判決高虹安6月徒刑，得易科罰金；王郁文3月徒刑，得易科罰金，緩刑2年；黃惠玟4月徒刑，緩刑2年；陳奐宇2月徒刑，緩刑2年。立委助理陳昱愷仍獲無罪。全案可上訴。

一審台北地方法院判決指出，高虹安自民國109年2月1日起至111年12月25日止，擔任立法委員，浮報助理酬金及加班費犯罪所得新台幣11萬6514元，依貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪判決7年4月徒刑，褫奪公權4年。

另外，4名助理部分，陳奐宇判處1年徒刑，緩刑3年，褫奪公權1年；黃惠玟判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；王郁文判刑2年，緩刑5年，褫奪公權2年；陳昱愷無罪。

高虹安等被告及檢方均提起上訴，二審由台灣高等法院審理，審理期間，高虹安主張沒中飽私囊，沒貪污，請求改判無罪，高虹安辯護人則說，考量後續從政之路，合議庭若認為她構成偽文罪，請求給予易科罰金刑；公訴檢察官說，一審判決高虹安7年4月，量刑過輕，且犯罪所得不只一審認定的11萬多元，而是接近50萬元。（編輯：張銘坤）1141216