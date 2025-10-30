二審改判6月！猥褻國小女學生入獄 深海閻王又性侵少女

記者楊忠翰／台北報導

「深海閻王」王毓霖性侵女學生遭判6月徒刑。（圖／資料照）

柔術高手「深海閻王」王毓霖，2016年間前里長朱雪璋比武，卻遭設局砍斷腳筋，後來王男轉往基隆某國小擔任柔術教練，因猥褻12歲女學生，遭判1年6月徒刑定讞；不僅如此，王男透過網路結識未滿14歲少女，還將人帶到北市某運動中心內性侵得逞，一審法官判9月徒刑，王男不服提起上訴，高等法院改判6月徒刑，全案仍可上訴。

2016年2月間，王毓霖與朱學璋在道館比武，對方卻找來20多人埋伏，待王男等人進入武館後，朱男便反鎖道館大門，眾人持刀械圍毆王男等人，朱男更一舉砍斷王男腳筋；事後朱男被依重傷害罪判6年徒刑定讞，王男進一步提告求償，法官判朱男必須賠償115萬元。

2021年4月間，王男在基隆某國小擔任柔術教練時，先將12歲女學生留下來收拾教室，接著將人抱到自己的大腿上，再親吻其臉頰、嘴唇；事後女學生在家長陪同下提告，王男應訊時否認有猥褻意圖，但女學生嘴唇、臉頰採集到王男DNA，加上女學生對家長的供述，認定她不願意與教練有親密接觸，王男被判1年6月徒刑定讞，先前已入獄服刑。

女學生猥褻案審理期間，王男透過交友軟體結識14歲少女，並於同年5月20日下午相約見面，再一同前往台北市某運動中心，王男進一步性侵少女得逞；事後少女也在家人陪同下報案，檢警調閱監視器畫面後發現，王男將少女帶到運動中心廁所性侵得逞，整個過程僅花費17分鐘，檢方偵結後依法起訴王男。

王男應訊時坦承犯行，一審法官依與未滿14遂少女性交罪判他9月徒刑；王男不服提起上訴，高等法院審理期間，王男與少女父親達成和解，法官改判王男6月徒刑，全案仍可上訴。

