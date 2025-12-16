二審翻盤！高虹安將回任新竹市長 邱臣遠促內政部：儘快通過復職申請

新竹市長高虹安涉貪污罪二審大逆轉，改判使公務人員登載不實6個月，得易科罰金。高虹安在任期屆滿前得准先行復職，未來將正式回歸市長職務。新竹市代理市長邱臣遠今（16）日受訪表示，司法終於還高虹安清白、公平，恭喜她可以順利依法申請復職。

邱臣遠表示，要恭喜高虹安市長，司法終於還她清白、公平，期待她能儘快復職回到市府團隊，與大家一同繼續推動市政，維持市政府運作穩定。

邱臣遠說，希望內政部能盡快通過復職申請，市府各局處會第一時間配合，做好交接與工作分配，確保市政順利銜接。他強調，自己這段時間帶領市府運作，非常感謝各級同仁的辛勞，無論面對大罷免的挑戰，還是市政穩定推動，大家都親力親為、如履薄冰，穩健推進。

最後邱臣遠表示，在這個值得慶祝的時刻，市府團隊都期待高市長儘快回歸，帶領新竹市政穩定前行，回應市民的期待與支持。

