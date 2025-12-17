二審貪污撤罪！黃國昌喊話：速讓高虹安復職

▲黃國昌呼籲速讓高虹安復職。（圖／NOWNEWS資料照）

[NOWnews今日新聞] 現遭停職的新竹市長高虹安昨日經高院二審宣判，原7年4個月貪污罪撤銷，改判《刑法》第214條使公務員登載不實罪（偽造文書），處6個月有期徒刑，得易科罰金18萬元。高虹安昨日表示將儘速復職，民眾黨主席黃國昌今（17）日呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延。

台灣民眾黨今（17）日召開中央委員會，高虹安二審判決逆轉、改判貪污無罪，黃國昌強調，這證明過去民進黨與其側翼的指控又是黨同伐異的政治追殺，呼籲內政部立即讓高虹安復職，勿再拖延。「司法不能再被當作政治工具，行政機關也不能用程序拖延，繼續對人民選出的公職進行政治消耗。」

高虹安今日上午出席新竹市10校藝術聯展開幕活動，針對希望何時能復職？高虹安回應表示，當然是越快越好，在停職期間，她也一直沒有忘記她對新竹市還有很多的責任，希望能夠儘快地完成復職程序，盡快回到市府工作，也回到正常的生活，也盡快讓新竹市民感受到安定的新竹，雖然目前為止還沒收到內政部的回函，不過今早內政部長劉世芳有說她會盡快處理，應該很快會有好的消息。

