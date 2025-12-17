二審貪污撤銷！助理費除罪吵一片…高虹安：是歷史共業，應修法避觸雷區

記者羅欣怡／新竹報導

審宣判後，停職中的新竹市長高虹安今（17日）燦笑出席活動。（圖／記者羅欣怡攝影）

新竹市長高虹安因貪污案遭停職，昨（16日）二審宣判貪污罪撤銷，案情大逆轉，高院的裁定理由，更引起各界對「助理費」定義的討論。高虹安今日出席活動，也被問到助理費的相關問題，直言「這是歷史共業，希望能夠修法讓法條更明確，並兼顧助理權益，也讓民代能避觸雷區。」

針對高院判決的理由，政治工作者周軒也濃縮成三點理由：第一點， 助理的薪水跟加班費，本來就是立法委員的「補助費」。第二點 「助理的待遇」，本來就是「民意代表的待遇」。第三點， 立法院函覆認為編列立法委員公費助理經費是補助立法委員問政需要所須的財力不足，本質屬於立法委員補助費性質。

高虹安談到助理費，認為助理費是歷史共業，應修法讓民代避觸雷區。（圖／記者羅欣怡攝影）

高虹安今日出席活動，也被媒體詢問立法院這次在助理費貪污案幫了很多忙，是否認為助理費還需要修法？高虹安回應，她個人經歷過這段司法過程，其實過去有上百位民代都遇到助理費的問題，高院的判決書中有提到「立法院組織法第32條確實是有修法比較不明確的地方」，這是歷史共業，希望能夠修法讓法條更明確，並兼顧助理權益，也讓民代能避觸雷區。

高虹安提到，針對立法院組織法第32條的修法，其實還有可進行討論。當然助理的權益也必須要兼顧；她認為，這是立法院接下來比較辛苦的功課，「如何能兼顧助理的權益，但又能夠在一個已經被大家認為不管是歷史共業，或者是比較不明確的制度跟修法」，能有兩全其美，並能將法條明確化，以避免掉更多民代誤觸雷區，或者誤陷法網。

高虹安說，希望能藉此開啟討論的機會與空間，也期待能將這個法修到明確，讓未來不要再有民代經歷這樣一個司法訴訟的辛苦。

