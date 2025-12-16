二審貪污逆轉！高虹安還卡「誣告案」恐服勞動役 能選2026？律師給答案
記者羅欣怡／新竹報導
新竹市長高虹安助理費案二審出現重大逆轉，法院撤銷一審貪汙罪判決，改以「使公務人員登載不實罪」判處6月徒刑，得易科罰金18萬元。由於高另涉誣告案尚待審理，外界關注，若未來判刑確定並改以社會勞動執行，是否將影響其登記參選權利。對此律師錢炳村表示，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成即可。
錢炳村指出，依法服社會勞動並不會剝奪登記參選資格，只要在法定期限內完成執行，即不影響參選或從事競選活動。錢炳村說明，誣告罪屬本刑5年以上的重罪，即便實際判刑未滿6月，也不得易科罰金，但可依刑法第41條規定，經檢察官同意改以社會勞動方式代替入監。
錢炳村說明，社會勞動的履行期間最長為1年，例如判處6個月社會勞動，可在一年內彈性完成，並非必須連續執行；且社會勞動屬「非拘束自由」的執行方式，受刑人仍可正常上下班、返家休息，執行時間多為每日6小時，其餘時間及例假日不受限制，也可依法請假。
針對參選期間是否須中斷社會勞動，錢炳村強調，社會勞動本就容許在期限內調整進度，若因選務需要請假或延後執行，只要在一年內完成，均屬合法，並不影響參選資格。
不過他也坦言，若檢察官不同意改以社會勞動，改須入監服刑，且服刑期間落在登記參選時程，依法將喪失參選可能性。但以實務經驗來看，只要符合條件，檢察官多半會准許以社會勞動方式執行。
