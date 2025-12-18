二審逆轉想對柯文哲說什麼？高虹安：希望柯主席加油、身心能保持健康

[FTNN新聞網]記者方炳超／新竹報導

新竹市長高虹安助理費相關案件二審大逆轉，新竹市府日前為高虹安申請復職，高虹安今（18）日恢復上班，而民眾黨前主席柯文哲目前仍深陷京華城案司法訴訟當中，媒體今問高虹安，順利挺過二審，會想對柯文哲說什麼？高虹安表示，因為經歷過這樣過程，其實也更了解說柯文哲還有他的家人們，在這個司法的過程當中所受的煎熬跟比較辛苦、很漫長的過程，所以當然也是希望柯文哲主席也要加油，身心的部分都希望能夠保持、能夠比較身心健康狀態，這是對自己跟家人最重要的事情。

廣告 廣告

高虹安今回市府上班。（圖／方炳超攝）

高虹安今天回到市府上班，在市府接受市府員工、局處長與支持者夾道歡迎，而近午時出席復職後第一個公開活動、2026消防形象月曆發表記者會，會前受訪時被問到會想對柯文哲說什麼，做出上述表示。

媒體也問高虹安，日前接受聯合報專訪的時候有提到說，被貼上「貪污」的標籤太沉重。高虹安說，貪污的標籤很沉重這件事情應該不用說，大家也都能夠體會，尤其是在大罷免的期間，罷免方其實將「高虹安是貪污犯」這幾個字，大大的印在了新竹市各個街頭的看板當中，所以其實這樣子的一個沉重的標籤，她想是任何人都難以承受，尤其又是公眾人物，所以在二審的判決的結果，能夠讓她將貪污標籤從身上移開，這對她來說是一個非常重要的事情。

高虹安喊話，希望一些綠營的支持者或者是一些網路上面的言論，可能在這部分還是要盡量的克制、一起尊重司法，她想這個部分也希望大家能夠回歸到平常心，來一起推動市政、討論市政，才是真正對新竹市民最有利益的地方。所以希望大家都可以回到正軌，把這標籤，透過二審的判決離開了之後，希望大家都能夠回到理性的討論。

媒體又問，是否會擔心高檢署上訴成功，然後要發回高院更審？高虹安說，檢察官有他的職權，如果說他們要去做上訴的動作，其實也都尊重，但是當然也是希望就是說，既然說二審有這樣子的一個判決、有一個結果，那各界其實也都應該給予尊重。那後續的部分，如果上訴到三審，那當然還是會繼續在司法的戰場上繼續努力，也希望說在這一年的時間能夠盡快的把握時間，將該做的市政把它完成。



更多FTNN新聞網報導

回市府上班受夾道歡迎 高虹安高喊我回來了！

高虹安二審改判貪汙無罪！將回任新竹市長 竹市議員劉崇顯：盼司法釐清「浮報助理費」的紅線在哪

高虹安二審大逆轉「貪污無罪」！高院判決理由曝光

