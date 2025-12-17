二審逆轉拚復職！高虹安今出席公開活動喊盼越快越好

[FTNN新聞網]記者方炳超／新竹報導

新竹市長高虹安助理費案，二審判決昨（16）日出爐，貪污部分改判無罪，新竹市府昨已送出高虹安的復職申請，內政部長劉世芳今稱昨天下班前收到公文，並表示公文正在簽辦中，內部如果完成其他簽辦程序的話會相當快。高虹安今天在新竹市出席公開活動，會後受訪被問到希望何時復職，表示當然是越快越好。

新竹市長高虹安出席活動。（圖／方炳超攝）

高虹安說，希望在什麼時候復職，當然是越快越好，因為畢竟這個復職也等了非常長的一段時間，那在這段期間停職的時候，其實她也一直沒有忘記，她對新竹市還有很多的責任在，尤其是在市長任內，其實民眾從一開始選舉市長投票，到後來的反罷免投票，其實她的身上等於是背負了兩次選民託付的責任，所以當然對她而言，她希望能夠越快地完成復職的程序，對她來說是越好，盡快地回到市府工作，也回到正常的生活，也盡快地讓新竹市民感受到安定的心情，她想這是最重要的。目前為止，應該還是沒有收到內政部的回函，不過相信今天早上劉部長有出來說，他會盡快處理，應該會快速地有好的消息。

而昨天判決出爐後，資深媒體人黃智賢昨在臉書發長文痛批，高院法官郭豫珍判高虹安貪污無罪的核心理由，是認為助理費是整包給立委自由彈性運用的，所以本來就是高虹安的錢，所以高虹安沒有貪汙。郭法官的法律見解，與事實認定，真是貪官之友。矢板明夫也說，即便高虹安在貪污罪部分獲判無罪，但在偽造文書方面仍然有罪，法律上依然屬於犯罪，從許多民主國家的常識來看，這樣的政治人物是否仍適合續任市長，本就值得社會嚴肅討論。在日本或歐美，類似情況下，政治人物往往選擇辭職或暫時退出政壇。

對於相關評論，高虹安則回應，目前還沒有收到判決書，當然一些相關的法律的爭點，或者是合議庭的判斷，她相信應該還是請各界都是要等待收到判決書、實際詳細的內容之後，再做評論其實會比較好，所以尊重大家對於判決的個人想法，但是她想這部分，請大家都還是尊重司法，尊重法院，也尊重收到判決書之後的判斷比較好。

