二審逆轉效應：新竹藍白定於一尊 還造就高虹安成民眾黨第三顆太陽

被停職中的新竹市長高虹安助理費案二審大逆轉，從一審7年4個月的貪污重罪，翻轉為「使公務員登載不實」6個月、可易科罰金，這不僅意味著牢獄之災的解除，也代表著2026新竹市長選戰人選更加清晰。

高虹安。（圖／資料照）

而對民眾黨而言，這場判決幾乎可以用一句俗諺：久旱逢甘霖來形容。因為自創黨主席柯文哲去年8月捲入司法風暴以來，民眾黨已近一年半時間處於挨打狀態，鮮少真正稱得上振奮士氣的好消息。高虹安二審翻盤，不只是少了一個貪污定罪，更像是替整個政黨出了一口長期壓在胸口的悶氣。

回顧這段歷程，高虹安原本就是民眾黨最被寄予厚望的政治資產。2022年新竹市長選戰，她成為披掛民眾黨戰袍、唯一成功突圍的地方行政首長，也被視為當年「藍白合」最具體、也最成功的示範。儘管國民黨推出林耕仁參選，但地方藍營系統早已實質轉向力挺高虹安，形成事實上的跨黨派合作。

然而，選戰期間就被質疑的助理費案，卻在2024年一審判決落下的瞬間，徹底改變局勢。貪污罪成立、依法停職，高虹安政治聲勢急凍，新竹市政陷入代理狀態，藍白在2026年是否仍能延續合作，也隨之浮上檯面，充滿不確定性。高虹安的政治動能，在當時幾乎全面沉潛。但昨天二審判決結果出爐，大逆轉的除了是法院判決，也逆轉了高虹安的政治路，還有新竹藍白合作的懸疑性。

依照地方制度法向內政部申請復職，是高虹安的第一步，既是法律程序，更是政治宣告，所以新竹市府在第一時間已向內政部提出復職申請。高虹安要重新站穩腳步，第一件事不是談選舉，而是回到市府，展現「市政優先於政治」的態度。

不過在復職之後，接下來就是要著眼下一步。隨著2026選戰時間如火如荼地接近，佈局2026選戰爭取連任，成為接下來的重點。

在選戰層面，民眾黨內部幾乎沒有懸念，高虹安具備參選資格，「現任優先」就是唯一答案，但高虹安在去年一審被停職後因止損而退黨，據悉當時退黨確實有些微不快，而今高虹安是否會回歸民眾黨？也可能打上問號。但民眾黨內人士認為，在反惡罷過程中，民眾黨黨中央也是傾全力赴新竹幫忙，高虹安與民眾黨黨中央也還是保持聯繫，而若以選戰考量來說，民眾黨已展開雙手歡迎高虹安回歸，若高虹安仍以無黨籍參選，民眾黨支持者是否能夠接受？而加入國民黨更是會影響藍白合氛圍，因此，回歸民眾黨參選，再加上藍白合作的框架下，以「現任優先」的狀態下繼續披掛民眾黨戰袍，應該是最有可能的方向。

這場二審判決，讓一個原本被認為「政治生命進入倒數」的人，突然重新站回舞台中央，高虹安如同浴火重生的鳳凰。套句尼采名言，「凡殺不死我的，必使我更強大」，若一切順利，高虹安復職、回黨、拚連任，高虹安將成為民眾黨目前唯一具備行政實績、選戰價值與政治延續性的關鍵人物。在柯文哲與黃國昌已被視為黨內兩顆太陽的情況下，高虹安的「重生」，黨內甚至樂觀預期，她有機會成為民眾黨的「第三顆太陽」。

不過，對於高虹安與民眾黨來說，新竹選戰變數仍然存在。貪污罪部分，高檢署已研議上訴，但這不是短期會遇到的危機，反而是誣告案已進入二審上訴程序，未來若三審定讞，且刑期達6個月以上、不得緩刑，理論上仍可能觸及解職門檻。

然而，無論後續司法如何發展，高虹安助理費案二審的重大逆轉，都已不只是單一案件的翻盤。對民眾黨而言，這是一段低潮期中，重新點燃了民眾黨的翻轉的氣焰。



