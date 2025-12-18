即時中心／梁博超報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，高院二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金；這也代表高虹安被停職1年4個月後，回歸市長職務。今（18）日高虹安在首個行程「消防形象月曆發表記者會」時，被問到明年是否會代表「藍白合」競選連任？她表示，將先向兩黨主席拜會完成後，才會有比較詳細的決定，之後再跟大家說明。

先前民眾黨主席黃國昌提到，新竹市應該是第一個探索「藍白合」的地方，國民黨有想要禮讓。高虹安在重返市府上班後的首個行程，被問到會競選連任？她表示回來市府工作後，後續才會跟黃國昌、國民黨主席鄭麗文一一拜會跟致意。

廣告 廣告

高虹安提到，在停職期間還遭遇大罷免，現在復職其實非常地感謝國民黨和民眾黨2位主席及許多同志們，大家在這段期間對她的支持，還有溫暖跟鼓勵。剛剛所提到的這些後續規劃，也許先跟兩黨主席拜會完成後，會再有比較詳細的決定，再來跟大家說明。

對於過去官司期間的煎熬，高虹安強調，正因為經歷過這樣的過程，也更了解柯文哲主席還有他的家人們在司法過程中所受的煎熬，以及比較辛苦、漫長的過程。她也希望柯主席要加油，身心部分能夠保持比較健康的狀態，「這是對自己跟家人最重要的事情。」

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：快新聞／二審逆轉有望拚連任？ 高虹安曝關鍵：先見「這2人」再決定

更多民視新聞報導

77歲駕駛暴衝+逆向撞雙載母子「媽媽當場OHCA」送醫不治

黃國昌稱「要把卓榮泰送監院彈劾」 作家狠酸：了不起！包牌

翁曉玲稱不副署「創憲政先例」 張惇涵一劍封喉

