二審逆轉貪汙罪撤銷 高虹安：將依法並儘速完成復職程序

台北市 / 林彥廷 綜合報導

停職的新竹市長高虹安被控任職立委期間涉嫌詐領助理費，一審認定高虹安有罪，詐得11萬餘元，依「利用職務機會詐取財物罪」判處有期徒刑7年4月，褫奪公權4年。案經上訴，台灣高等法院今(16)日宣判，改依「公務人員登載不實罪」判刑6月，得易科罰金。貪污治罪條例部分撤銷，可上訴。而高虹安也表示「將依法並儘速完成復職程序」。

高虹安回應，針對判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安指出，「我將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，我會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。」

