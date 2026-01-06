二審逆轉貪污無罪！高檢署認「有詐領犯意」提上訴 高虹安回應了

​新竹市長高虹安被控在立委任內涉嫌浮報助理酬金、加班費詐領公款，一審依《貪污治罪條例》判刑7年4月。二審台灣高等法院認定不構成貪污，改判《刑法》偽造文書罪6月，得易科罰金。不過台灣高檢署認為，高虹安5名被告確有詐領公款犯意，高院判決認事用法有違誤，以判決違背法令為由，5日向最高法院提起上訴。對此，高虹安透過市府城銷處新聞單位回應「尊重。二審已判決貪污無罪，現在就是全力拼市政」。

高虹安涉貪案，去年7月一審依貪污罪重判高7年4月徒刑。不過二審高院依立法院函覆提供的「立委薪資發放明細表」、「立委加班費發放明細表」資料，認定公費助理經費立法目的及預算編列應屬「實質補助，彈性勻用」性質，檢察官起訴高虹安共詐得11萬6514元，但扣除黃惠玟、陳奐宇及王郁文實際應得的加班費，高還有支付所聘公費助理李忠庭及私聘助理蔡維庭的費用，支出超過檢方指控的詐領金額，不構成貪污罪。

高虹安的助理費貪污案高院二審大逆轉獲判無罪，被停職1年5個月的高虹安已在去年12月18日復職回歸市府，高虹安雖回歸市府，但因貪污案官司還未定讞，也使得其市長剩下不到1年的時間，仍籠罩在官司未定的狀態，加上與旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）的誣告官司還在最高法院審理期間，也牽動其市長職務與連任之路，還未定讞的2件官司左右高虹安的政治之路。

對於高虹安高院二審貪污案被撤銷改判，高檢署提起上訴，認為高虹安確實具有詐領犯意，且原判決在事實認定及法律適用上仍存違誤，判決結果違背法令；另，原同樣獲判無罪的前法務主任陳昱愷，依速審法第9條第1項第2、3款提出上訴的理由也成立，因此一併提起上訴。​



