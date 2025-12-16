二審逆轉貪污罪撤銷！高虹安將復職 牽動明年大選布局

即時中心／綜合報導

新竹市長高虹安因涉嫌在立委任內詐領處理費，一審遭判7年4個月；高院今（16）日二審判決大逆轉，貪污部分撤銷，改判《刑法》使公務人員登載不實罪輕判6個月、得易科罰金，可上訴。二審改判後，在本屆任期屆滿前得准其先行復職，代表高虹安將在被停職1年4個月後，回歸新竹市長職務，也為2026年的地方選舉投下不確定因素。

高虹安被控在擔任立委期間，利用職務機會詐取財物、使公務員登載不實罪，台北地院一審判處7年4月有期徒刑，褫奪公權4年，並沒收11萬；隨後內政部便依《地方制度法》規定，將高虹安予以停職，並由副市長邱臣遠代理至今。

案件經上訴至高等法院，今上午10點二審宣判卻大逆轉，高虹安貪污罪部分撤銷，改依《刑法》偽造文書「使公務人員登載不實罪」，輕判有期徒刑6個月、得易科罰金，可上訴。

二審改判後，代表高虹安在被停職1年4個月後，將回歸新竹市長職務，但也為2026年的地方選舉投下不確定因素。然而高虹安還有被陳時奮指控誣告一案仍待決，若最終上訴遭駁回，即判決6月徒刑、不得易科罰金定讞，高虹安雖可申請社會勞動服務，倘若未獲檢察官准許，便將入監服刑，極有可能無法趕上參選登記。

先前便有民眾黨內人士表示，萬一不如人意，應該就會由代理市長邱臣遠上陣，提名時機應該會落在明年初。不過有媒體報導，竹市國民黨基層直指，若高虹安選不了、改由邱臣遠上陣，「那國民黨就不會讓了」，不少老牌市議員都在蠢蠢欲動。

至於民進黨，曾代表參選立委的陽明交大教授林志潔，甚至被視為林智堅嫡系的市議員楊玲宜、陳建名，都是潛在人選；黨內甚至有聲音傳出，若前市長林智堅有意願回鍋，不排除將其列入選項。不過，民進黨選對會先前便表示，目前人選都還在溝通協調當中。

地方人士指出，現任議員陳建名有望代表民進黨參選2026新竹市長。（圖／陳建名提供）





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

