二審逆轉！「貪污罪撤銷」高虹安：將依法完成復職，回到市長崗位

[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費案今（16）日二審宣判，結果出現大逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。高虹安稍早透過文字回應，表示針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

新竹市長高虹安。（圖／資料照）

目前停職中的新竹市長高虹安，涉嫌詐領助理費，一審遭判有期徒刑7年4月，案件上訴二審，高等法院審理後今日二審宣判，結果出現逆轉，依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪汙部分無罪。

廣告 廣告

高虹安對此表示，針對今日判決結果，高等法院合議庭已明確認定，她在相關案件中並無貪污不法，對此她尊重並感謝合議庭就事實所作出的判斷。至於判決中涉及的其他法律認定，將待收受判決書後再行回應。

高虹安表示，她將依法並儘速完成復職程序，回到市長的工作崗位，持續承擔市民所託付的責任，把全部心力放在城市建設與市民福祉上。感謝所有市民朋友的關心與支持，也感謝這段期間堅守崗位的新竹市政府團隊。未來，她會以更謙卑、也更謹慎的態度，持續為新竹市努力。



更多FTNN新聞網報導

賴清德批在野獨裁！黃國昌批賴語無倫次：自己搞獨裁說國會三讀法律是獨裁？

再被爆是凱思背後負責人 黃國昌轟鏡週刊北檢哼哈二將配合民進黨追殺政敵

逾2百位國會助理連署反對助理費除罪化 傳6立委下令禁止連署

