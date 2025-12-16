二審逆轉！高虹安有望回歸新竹市長職務 邱臣遠喊：恭喜

新竹市長高虹安在立委任內涉詐助理費案，高院二審撤銷一審判決，依使公務員登載不實偽造文書罪，判處有期徒刑6月，可易科罰金且可上訴，高虹安在任期屆滿前得准先行復職，未來將正式回歸市長職務。新竹市代理市長邱臣遠表示，恭喜高虹安可以順利依法申請復職。

高虹安有望復職。（圖／中天新聞）

高虹安被控於民國109年擔任民眾黨不分區立委期間，虛報助理酬金及加班費，涉嫌詐領46萬餘元。檢方依《貪污治罪條例》職務詐欺、《刑法》偽造文書等罪起訴高虹安及4名助理。去年7月26日，台北地方法院一審判決高虹安有期徒刑7年4月、褫奪公權4年，高虹安隨即提起上訴。一審判決後，高虹安遭停職處分，由副市長邱臣遠代理市長職務至今。二審經開庭辯論終結後，16日宣判大逆轉，撤銷貪污罪名，改判《刑法》使公務員登載不實偽造文書罪6個月，可易科罰金且可上訴。

邱臣遠。（圖／中天新聞）

邱臣遠在臉書上發文表示，「我要恭喜高虹安市長，可以順利依法申請復職，歸隊市府團隊，這些日子以來的在司法案件上的攻防，真是辛苦她了。我和市府團隊在她暫時停職的日子裡，都很盼望她早日歸隊。」

高虹安二審逆轉。（圖／翻攝高虹安臉書）

邱臣遠說，他也要以代理市長的身分，感謝在這段期間內持續堅守崗位的新竹市政府團隊同仁，他已責成相關單位進行交接工作準備，也期盼內政部盡速核准高虹安市長的復職，讓她能盡快回到崗位上，一同持續為新竹市打拼。

