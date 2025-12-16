台北市 / 綜合報導

新竹市長高虹安涉貪案大逆轉！她被指控在任職立委期間，涉嫌詐領助理費，一審被重判7年4月，上訴二審，高院昨(16)日改判，貪污罪部分撤銷 一審原判決 ， 改以 偽造文書罪判刑6月得易科罰金！高虹安也立刻發出聲明會盡速復職回到市長的工作崗位。不過法界認為，司法實務上針對見解重大歧異的判決結果，不只檢方一定會上訴三審，戰場移轉到最高法院之外，未來如果發回更一審，也可能再次面臨停職，訴訟結果還在未定之天。

廣告 廣告

幾乎每次出庭都胸有成竹，不只一審親上火線，上訴二審連原本3名律師全數解散，全面改組律師團重新擬定訴訟策略，新竹市長高虹安說：「(一審)宣判跟十幾年來，長期累積過無數個助理費案的，判決主流穩定見解，有非常非常大的差異。」

去年7月高虹安一審遭重判，被貼上貪污標籤暫停市長職務，1年多來多次進出法院，高院二審判決大翻盤關鍵在於錢到底用在哪，記者趙若評說：「無論是拿助理費的零用金來繳納停車費，還是把錢拿來買咖啡招待貴賓，高虹安說這些錢通通都沒有進自己的口袋，現在高院也認定她沒有貪污。」

高虹安涉及的是貪污罪中，利用職務詐取財物以及偽造文書罪的，使公務員登載不實，北院一審重判7年4月，但高院二審就貪污罪撤銷原裁定，偽造文書則判刑6月，得易科18萬元，判決一出就能復職。

台灣高等法院審判長潘翠雪說：「編列立法委員公費助理經費，是補助立法委員問政需要，所需的財力不足本質上，是屬於立法委員補助費的性質，高虹安等人就欠缺了，貪污治罪條例詐欺取財的故意。」二審改判高虹安火速發表聲明，高院明確認定，她在案件中並無貪污不法，將儘速完成復職回到市長崗位，未來的戰場轉移到最高院。

律師洪維駿說：「檢方可以針對貪污無罪的部分，提出上訴三審如果上訴成功的話，二審判決會被撤銷，也就是要再次進行二審，所以雖然目前按照，地方制度法的規定可以申請復職，但萬一經過撤銷發回，未來也有再次停職的可能性。」高檢署研議上訴，加上一二審判決結果見解有重大歧異，訴訟結果還有變數。

原始連結







更多華視新聞報導

二審逆轉！高虹安貪污罪撤銷 改依偽造文書判6月

二審逆轉！ 高虹安貪污罪撤銷 僅偽造文書判6月

涉詐助理費！高虹安二審貪污罪撤銷 童仲彥：阿童關就關了沒事

