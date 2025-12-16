二審逆轉！高虹安貪污罪撤銷 改依偽造文書判6月

新竹市 / 綜合報導

停職中的新竹市長高虹安，被指控在任職立委期間，涉嫌詐領助理費，一審被依貪污等罪，判刑7年4月，二審上訴後，結果大逆轉！高院今(16)日改判高虹安貪污罪撤銷，但仍依偽造文書罪判刑6月，得易科罰金，代表她可以恢復市長職務，對此高虹安也表示感謝法官認定她沒有貪污不法，將盡快辦理復職。

新竹市長高虹安，一年多來因貪污案多次進出法院，高院二審判決出爐大翻盤，新竹市長高虹安說：「(一審)宣判和10幾年來長期累積過無數個，詐領助理費案的判決主流穩定見解，有非常非常大的差異，更是前所未見。」

去年7月高虹安一審遭重判，被認為是「貪污犯」，被暫停市長職務。回顧一審，台北地院依貪污和偽造文書，判處高虹安7年4月徒刑，並褫奪公權4年，二審上訴到高院，法官撤銷原裁定，只依公務員登載不實，判刑6月得易科罰金18萬，代表高虹安可復職，民眾黨立委林國成說：「高院的見解認為助理費，補助的問題的方向不明確，(高院)為了這個要把它釐清，也曾經做過釋憲的請求。」

如今二審改判，高虹安火速發表聲明，表示高院明確認定，她在案件中並無貪污不法，將儘速完成復職回到市長崗位，至於高院改輕判，檢察官還可再上訴，非本案律師包盛顥說：「高等法院判決認為被告貪污部分無罪，主要的理由很可能在於被告主張大水庫理論，足以認定被告沒有詐取財物的不法意圖。」

新竹市長高虹安說：「同時我也要再次重申，我沒有貪污不法，希望盡快還我清白。」被貼上貪污犯標籤，哽咽對父母道歉，高院判決逆轉貪污無罪，或許也讓他暫時鬆口氣，接下來準備回歸市政。

